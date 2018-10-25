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Трамп пообіцяв "серйозне розслідування" через розіслані політикам бомби

Трамп пообіцяв "серйозне розслідування" через розіслані політикам бомби

Київ • УНН

 • 8845 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп обіцяє серйозне розслідування після того, як родині екс-президента Білла Клінтона, а також колишньому президенту США Бараку Обамі та іншим відправили саморобні бомби. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Indedendent.

Трамп заявив, що почалося "велике федеральне розслідування", під час якого розслідується, чи була за розсилкою вибухівки одна людина чи група людей.

"У ці часи ми повинні об'єднатися, ми повинні зібратися разом і направити одне дуже чітке, сильне, недвозначне послання, в якому вказати, що політичному насильству у будь-якій формі або погрозам ним немає місця у Сполучених Штатах Америки", - сказав Трамп.

Президент США додав: "Ми дуже сердиті, засмучені, незадоволені тим, що ми бачили сьогодні вранці, і ми розберемося, у чому тут справа".

ФБР розслідує справу і намагається знайти підозрюваних після серії відправки вибухових пристроїв і підозрілих пакетів Хілларі Клінтон, Бараку Обамі, CNN та іншим чиновникам-демократам.

Підозрілі пакети були або надіслані, або адресовані кільком людям - Бараку Обамі, Хіларі Клінтон, двом конгресменам від Демократичної партії, колишньому генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, губернатору Нью-Йорка, екс-главі ЦРУ Джону Бреннану та офісу CNN у Нью-Йорку. Всі вони були виявлені до заподіяння шкоди. У понеділок у Нью-Йорк додому до мільярдера Джорджа Сороса також була доставлена бомба.

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