ФБР підтвердило існування ще двох підозрілих посилок

“На додаток до тих п’яти посилок, про які ми раніше говорили в нашій заяві, ми тепер підтверджуємо існування двох додаткових посилок, обидві вони були адресовані члену Палати представників Конгресу Максін Уотерс і схожі один на одну”, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в центрі по сортуванню пошти в Лос-Анджелесі була виявлена ​​підозріла посилка на ім’я Уотерс.

Вона заявила, що підозріла посилка була відправлена ​​також в її офіс у Вашингтоні. Даний пакет, як повідомляв телеканал CNN з посиланням на джерела, був виявлений в сортувальному відділенні в штаті Меріленд, де перевіряють пошту, призначену для членів Конгресу США. У зв’язку з цим були викликані фахівці-вибухотехніки.

In addition to the five packages referenced in our earlier statement, we have now confirmed two additional packages, both addressed to Rep. Maxine Waters, that are similar in appearance.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп засудив використання насильства як методу тиску на політичних супротивників і закликав американців вирішити всі існуючі розбіжності, взявши участь в проміжних виборах до Конгресу 6 листопада.