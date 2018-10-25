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ФБР підтвердило існування ще двох підозрілих посилок

ФБР підтвердило існування ще двох підозрілих посилок

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США підтвердило існування ще двох відправлених поштою підозрілих посилок на додаток до п’яти, про які повідомлялося раніше. Як поінформувало ФБР на своїй сторінці в Twitter, обидві вони були спрямовані на ім’я члена Палати представників Конгресу Максін Уотерс (демократ від штату Каліфорнія), повідомляє УНН.

“На додаток до тих п’яти посилок, про які ми раніше говорили в нашій заяві, ми тепер підтверджуємо існування двох додаткових посилок, обидві вони були адресовані члену Палати представників Конгресу Максін Уотерс і схожі один на одну”, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в центрі по сортуванню пошти в Лос-Анджелесі була виявлена ​​підозріла посилка на ім’я Уотерс.

Вона заявила, що підозріла посилка була відправлена ​​також в її офіс у Вашингтоні. Даний пакет, як повідомляв телеканал CNN з посиланням на джерела, був виявлений в сортувальному відділенні в штаті Меріленд, де перевіряють пошту, призначену для членів Конгресу США. У зв’язку з цим були викликані фахівці-вибухотехніки.

In addition to the five packages referenced in our earlier statement, we have now confirmed two additional packages, both addressed to Rep. Maxine Waters, that are similar in appearance.

— FBI (@FBI) 25 жовтня 2018 р.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп засудив використання насильства як методу тиску на політичних супротивників і закликав американців вирішити всі існуючі розбіжності, взявши участь в проміжних виборах до Конгресу 6 листопада.

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