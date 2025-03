ФБР подтвердило существование еще двух подозрительных посылок

“В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, мы теперь подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре по сортировке почты в Лос-Анджелесе была обнаружена подозрительная посылка на имя Уотерс.

Она заявила, что подозрительная посылка была отправлена также в ее офис в Вашингтоне. Данный пакет, как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, был обнаружен в сортировочном отделении в штате Мэриленд, где проверяют почту, предназначенную для членов Конгресса США. В связи с этим были вызваны специалисты-взрывотехники.

In addition to the five packages referenced in our earlier statement, we have now confirmed two additional packages, both addressed to Rep. Maxine Waters, that are similar in appearance.

— FBI (@FBI) 25 жовтня 2018 р.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп осудил использование насилия как метода давления на политических противников и призвал американцев решить все существующие разногласия, приняв участие в промежуточных выборах в Конгресс 6 ноября.