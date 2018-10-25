Екс-голова ЦРУ: розсилка бомб вказує на розвиток обстановки в США за небезпечним сценарієм

Він констатував, що перед проміжними виборами 6 листопада обстановка в американському суспільстві і політиці США загострилася. “Люди відчувають вкрай сильні почуття по відношенню до різних партій і окремих політиків. Проте наша країна створювалася на основі прав, особистих свобод і свободи слова. Якщо я і інші стали мішенями через наші висловлювання і позиції, то тоді хід подій прийняв дуже невдалий оборот”, — визнав Бреннан.

Він висловив упевненість в тому, що правоохоронні органи США “доберуться до істинного підгрунтя того, що сталося і зроблять належні заходи”. “Усі американці, яким дорогі наші права і свободи, повинні бути обурені і повинні зробити все можливе, щоб знизити рівень полеміки в країні з тим, щоб забезпечити цивілізований обмін думками і реалізацію нашою країною свого повного потенціалу, в тому числі і на світовій арені”, — сказав екс-глава ЦРУ, висловивши думку, що президент Дональд Трамп своїми заявами не сприяє, а, навпаки, нагнітає розкол в США.

Як повідомляв УНН, ФБР попросило громадян США допомогти в пошуку винного в розсилці бомб поштою.