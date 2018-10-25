Экс-глава ЦРУ: рассылка бомб указывает на развитие обстановки в США по опасному сценарию

Он констатировал, что перед промежуточными выборами 6 ноября обстановка в американском обществе и политике США накалилась. “Люди испытывают крайне сильные чувства по отношению к различным партиям и отдельным политикам. Однако наша страна создавалась на основе прав, личных свобод и свободы слова. Если я и остальные стали мишенями из-за наших высказываний и позиции, то тогда ход событий принял очень неудачный оборот”, — признал Бреннан.

Он выразил уверенность в том, что правоохранительные органы США “доберутся до истинной подоплеки происшедшего и предпримут надлежащие меры”. “Все американцы, которым дороги наши права и свободы, должны быть возмущены и должны сделать все возможное, чтобы понизить уровень полемики в стране с тем, чтобы обеспечить цивилизованный обмен мнениями и реализацию нашей страной своего полного потенциала, в том числе и на мировой арене”, — сказал экс-глава ЦРУ, выразив мнение, что президент Дональд Трамп своими заявлениями не содействует, а, наоборот, нагнетает раскол в США.

Как сообщал УНН, ФБР попросило граждан США помочь в поиске виновного в рассылке бомб по почте.