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ФБР попросило громадян США допомогти в пошуку винного в розсилці бомб поштою

ФБР попросило громадян США допомогти в пошуку винного в розсилці бомб поштою

Київ • УНН

 • 9234 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США попросило американських громадян про допомогу у встановленні особи винного в нинішній розсилці поштою саморобних вибухових пристроїв ряду великих політичних діячів і телекомпанії CNN, повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті відомства.

“Це розслідування має найвищий пріоритет для ФБР”, — підкреслюється в поширеній в середу письмовій заяві директора даного відомства Крістофера Рея. За його словами, ФБР кинуло на розкриття цього злочину “всю міць своїх ресурсів”. “... Разом з партнерами (з інших компетентних органів США) ... ми продовжимо працювати над тим, щоб встановити особу і заарештувати того, хто несе відповідальність за розсилку цих відправлень”, — зазначив керівник ФБР.

“Ми просимо кожного, хто може мати у своєму розпорядженні (яку б то не було) інформацію (у цій справі) вступити в контакт з ФБР. Телефонуйте, не вагаючись. Жодна деталь в цьому розслідуванні не є занадто дрібною”, — додав Рей.

ФБР не виключає, що поки виявлені не всі розіслані саморобні вибухові пристрої.

“Можливо, що додаткові посилки були відправлені на інші адреси. ФБР закликає громадськість зберігати пильність і не чіпати ... ніякі підозрілі ... посилки”, — підкреслюється в заяві цього відомства.

За версією ФБР, відправником всіх цих послань значиться член Палати представників Конгресу Деббі Вассерман-Шульц (демократ від штату Флорида). Раніше вона була головою Національного комітету Демократичної партії США. Зворотна адреса на відправленнях не написана від руки, а видрукувана на принтері на вузьких листках паперу, які приклеєні до щільного конверту, що містить вибухові пристрої. Посилка, відправлена Холдеру, не дійшла до адресата, Поштова служба США повернула її до Флориди, щоб спробувати передати відправнику, додало ФБР.

В даний час посилки і їх вміст вивчаються в лабораторії ФБР на військовій базі Куантіко (штат Вірджинія) під Вашингтоном.

Як повідомляв УНН, губернатор штату Нью-Йорк назвав мотив відправників бомб політикам.

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