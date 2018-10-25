ФБР попросило граждан США помочь в поиске виновного в рассылке бомб по почте
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США запросило американских граждан о помощи в установлении личности виновного в нынешней рассылке по почте самодельных взрывных устройств ряду крупных политических деятелей и телекомпании CNN, сообщает УНН со ссылкой на заявление , опубликованное на сайте ведомства.
“Это расследование имеет высочайший приоритет для ФБР”, — подчеркивается в распространенном в среду письменном заявлении директора данного ведомства Кристофера Рея. По его словам, ФБР бросило на раскрытие этого преступления “всю мощь своих ресурсов”. “... Вместе с партнерами (из других компетентных органов США)... мы продолжим работать над тем, чтобы установить личность и арестовать того, кто несет ответственность за рассылку этих отправлений”, — отметил руководитель ФБР.
“Мы просим любого, кто может располагать (какой бы то ни было) информацией (по этому делу) вступить в контакт с ФБР. Звоните, не колеблясь. Ни одна деталь в этом расследовании не является слишком мелкой”, — добавил Рей.
ФБР не исключает, что пока обнаружены не все разосланные самодельные взрывные устройства.
“Возможно, что дополнительные посылки были отправлены на другие адреса. ФБР призывает общественность сохранять бдительность и не трогать... никакие подозрительные... посылки”, — подчеркивается в заявлении этого ведомства.
По версии ФБР, отправителем всех этих посланий значится член Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман-Шульц (демократ от штата Флорида). Ранее она была председателем Национального комитета Демократической партии США. Обратный адрес на отправлениях не написан от руки, а отпечатан на принтере на узких листках бумаги, которые приклеены к плотным конвертам, содержащим взрывные устройства. Посылка, отправленная Холдеру, не дошла до адресата, Почтовая служба США вернула ее во Флориду, чтобы попытаться передать отправителю, добавило ФБР.
В настоящее время посылки и их содержимое изучаются в лаборатории ФБР на военной базе Куонтико (штат Вирджиния) под Вашингтоном.
Как сообщал УНН, губернатор штата Нью-Йорк назвал мотив отправителей бомб политикам.