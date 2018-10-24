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Законодавцю у Флориді надійшла друга підозріла посилка

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Співробітники поліції в американському місті Авентура (штат Флорида) перевіряють вже другу підозрілу посилку, що надійшла на ім’я члена Палати представників Конгресу США, демократа Деббі Вассерман-Шульц. Про це повідомили в середу в Twitter поліцейського управління міста, передає УНН.

Як уточнили правоохоронці, посилка надійшла в урядову будівлю. Її було вирішено оглянути “в цілях обережності у зв’язку з недавніми подіями”.

У середу в офісі Вассерман-Шульц в місті Санрайз (штат Флорида) також надійшла підозріла посилка. У зв’язку з цим була проведена евакуація.

Вассерман-Шульц займає пост члена нижньої палати Конгресу США від Флориди з 2005 року. Раніше вона також була головою Національного комітету Демократичної партії (НКДП), проте в 2016 році пішла у відставку.

Нагадуємо, за інформацією поліції — у посилок з бомбами Соросу, Клінтон, Обамі і CNN один відправник.

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