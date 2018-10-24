Законодателю во Флориде поступила вторая подозрительная посылка

Как уточнили стражи порядка, посылка поступила в правительственное здание. Ее было решено осмотреть “в целях предосторожности в связи с недавними событиями”.

В среду в офисе Вассерман-Шульц в городе Санрайз (штат Флорида) также поступила подозрительная посылка. В связи с этим была проведена эвакуация.

Вассерман-Шульц занимает пост члена нижней палаты Конгресса США от Флориды с 2005 года. Ранее она также была председателем Национального комитета Демократической партии (НКДП), однако в 2016 году ушла в отставку.

Напоминаем, по информации полиции — в посылок с бомбами Соросу, Клинтон, Обаме и CNN один отправитель.