Законодателю во Флориде поступила вторая подозрительная посылка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Сотрудники полиции в американском городе Авентура (штат Флорида) проверяют уже вторую подозрительную посылку, поступившую на имя члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Дебби Вассерман-Шульц. Об этом сообщили в среду в Twitter полицейского управления города, передает УНН.
Как уточнили стражи порядка, посылка поступила в правительственное здание. Ее было решено осмотреть “в целях предосторожности в связи с недавними событиями”.
В среду в офисе Вассерман-Шульц в городе Санрайз (штат Флорида) также поступила подозрительная посылка. В связи с этим была проведена эвакуация.
Вассерман-Шульц занимает пост члена нижней палаты Конгресса США от Флориды с 2005 года. Ранее она также была председателем Национального комитета Демократической партии (НКДП), однако в 2016 году ушла в отставку.
Напоминаем, по информации полиции — в посылок с бомбами Соросу, Клинтон, Обаме и CNN один отправитель.