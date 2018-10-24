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Вибуховий пристрій відправили в офіс Барака Обами

Вибуховий пристрій відправили в офіс Барака Обами

Київ • УНН

 • 7308 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Два вибухових пристрої були знайдені у пошті, надісланій в офіси колишнього президента США Барака Обами та колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон. Про це повідомляє видання New York Times, посилаючись на посадових осіб в правоохоронних органах, передає УНН.

Зазначається, що подібний пристрій був відправлений Джорджу Соросу в понеділок.

Один із пристроїв був знайдений вранці техніком, який перевіряв пошту, відправлену на адресу офісу Хілларі Клінтон, повідомив співробітник правоохоронних органів.

Другий подібний пристрій був відправлений до офісу колишнього президента Барака Обами.

Як повідомляв УНН, раніше у середу надійшло повідомлення про те, що правоохоронці знайшли вибуховий пристрій  в домі подружжя екс-держсекретаря та колишнього кандидата в президенти США Гілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона.

Нагадаємо, напередодні невідомий заклав бомбу біля будинку відомого американського фінансиста угорсько-єврейського походження, мецената, філософа Джорджа Сороса  в окрузі Уестчестер штату Нью-Йорк.

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