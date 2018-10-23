Поруч із будинком Джорджа Сороса в штаті Нью-Йорк знайшли вибуховий пристрій

Вибуховий пристрій був закладений у поштову скриньку будинку мільярдера. Його виявив один із працівників резиденції Сороса. Відкривши пакет із поштової скриньки він побачив підозрілий предмет, відніс його на безпечну відстань до дерев і викликав співробітників правопорядку. Слідом за цим сапери підірвали небезпечну знахідку.

Згідно із заявою поліції, розслідування справи було передано до ФБР. Як зазначає The New York Times, Сорос неодноразово отримував погрози від праворадикальних активістів та організацій.

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Відповідно до оцінок журналу Forbes, стан 88-річного Джорджа Сороса сягає 8,3 млрд доларів США. Це дозволяє йому займати 190-й рядок у списку найбагатших людей світу і знаходиться на 60-му місці серед найбагатших американців.

Сорос, який народився в 1930-му році в Будапешті, після переїзду в США зайнявся фінансовою діяльністю. Успішні вкладення дозволили йому зібрати великі статки. Хедж-фонд і грошима клієнтів він керував із 1969 по 2011 рік, після чого сконцентрувався на благодійності. Одним із найбільш відомих проектів мільярдера стала мережа “Фондів Сороса” та інститут “Відкрите суспільство”, які діють більш ніж у 30 країнах світу: в 2017 році він переклав їм 17 млрд доларів. Фонди Сороса підтримують освітні, цивільні та культурні ініціативи.

Разом із тим, фонди Сороса часто звинувачуються в спробах участі в політичній діяльності. Крім України та Росії, із аналогічними звинуваченнями Сорос стикається і на Заході. Так, на початку жовтня Трамп звинуватив мільярдера в фінансуванні протестів проти висунутого ним кандидата у верховні судді Беретта Кавано, який звинувачується в сексуальних домаганнях. До цього фонд Сороса був змушений закрити представництво на батьківщині мільярдера — в Угорщині. Правопопулістська влада країни звинуватила фонд у тому, що він, надаючи підтримку нелегальним мігрантам, тим самим сприяв їх напливу. У червні уряд Угорщини ухвалив пакет законів, який отримав назву “Стоп Сорос”. Він вводить кримінальну відповідальність за допомогу нелегальним мігрантам із боку неприбуткових організацій.