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Венеціанська комісія закликає Угорщину скасувати пакет законів проти мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Венеціанська експертна комісія Ради Європи закликала угорську владу скасувати антимігрантський так званий пакет законів “Зупинити Сороса”. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті Ради Європи.

У заяві вказано, що: “Положення угорського законодавства несправедливо криміналізують організовану діяльність неурядових організацій, не пов’язану безпосередньо з матеріалізацією нелегальної міграції, включно з “підготовкою чи поширенням інформаційних матеріалів” чи “ініціювання запитів про надання притулку мігрантів”.

Експерти Венеціанської комісії вважають, що пакет законів перешкоджає наданню допомоги біженцям з боку неурядових організацій, що непропорційно порушує їхні права, які гарантуються статтею 11 Європейської конвенції з прав людини та іншим міжнародним законодавством.

Сам законопроект, який викликав суспільний резонанс, на честь американського філантропа з угорським корінням Джорджа Сороса, який спонсорує громадські організації, що допомагають мігрантам.

Як повідомляв УНН, українські та угорські міністри обговорили питання імплементації Закону України “Про освіту”.

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