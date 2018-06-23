Українські та угорські міністри обговорили питання імплементації Закону України "Про освіту"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. 22 червня 2018 року на Закарпатті відбулися консультації між Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич та Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, Міністром людських ресурсів Угорщини Міклошем Кашлером за участю представників угорської меншини України щодо імплементації Закону України “Про освіту”, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
Українська сторона поінформувала про рамковий характер Закону України “Про освіту”, який набув чинності, та про наміри врахувати пропозиції угорської національної меншини при розробці закону “Про загальну середню освіту”, робота над яким вже ведеться. Відбувся обмін думками щодо вдосконалення методик вивчення української мови, розроблення нових стандартів та підручників та належної організації навчального процесу за новими стандартами. Українська сторона також поінформувала про очікуване ухвалення у Верховній Раді України змін до освітнього закону щодо подовження перехідного періоду імплементації статті 7 Закону України “Про освіту” до 2023 року.
“Українська делегація висловила сподівання, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі Угорщина розблокує діалог Україна — НАТО і проведення Саміту в липні та припинить гальмування інших українських ініціатив на міжнародній арені”, — вказано у повідомленні.
В ході поїздки до Закарпатської області Міністр закордонних справ України П.Клімкін провів зустріч з керівництвом 128-ої окремої гірничо-штурмової бригади та спільно з іншими міністрами взяв участь у церемонії вручення дипломів випускникам Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Міністр також провів зустріч з представниками української громади в Угорщині та поспілкувався з представниками регіональних ЗМІ.
Як повідомляв УНН, Угорщина погодилася на участь Президента України у саміті НАТО.