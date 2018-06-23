Украинские и венгерские министры обсудили вопросы имплементации Закона Украины "Об образовании"

Украинская сторона проинформировала о рамочном характере Закона Украины "Об образовании", который вступил в силу, и о намерениях учесть предложения венгерского национального меньшинства при разработке закона "Об общем среднем образовании", работа над которым уже ведется. Состоялся обмен мнениями по совершенствованию методик изучения украинского языка, разработка новых стандартов и учебников и надлежащей организации учебного процесса по новым стандартам. Украинская сторона также проинформировала об ожидаемом принятия в Верховной Раде Украины изменений к образовательному закону о продлении переходного периода имплементации статьи 7 Закона Украины "Об образовании" до 2023 года.

"Украинская делегация выразила надежду, что по итогам сегодняшней встречи Венгрия разблокирует диалог Украина - НАТО и проведения саммита в июле и прекратит торможение других украинских инициатив на международной арене", - указано в сообщении.

В ходе поездки в Закарпатскую область Министр иностранных дел Украины П.Климкин провел встречу с руководством сто двадцать восьмой отдельной горно-штурмовой бригады и совместно с другими министрами принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II. Министр также провел встречу с представителями украинской общины в Венгрии и пообщался с представителями региональных СМИ.

Как сообщал УНН, Венгрия согласилась на участие Президента Украины в саммите НАТО.