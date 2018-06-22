Угорщина погодилася на участь Президента України у саміті НАТО - Сійярто

“Рішення угорського уряду є однозначним. Венеційська комісія дала рекомендації. Поки ці рекомендації не будуть виконані, ми не будемо підтримувати (зближення — ред.) України з НАТО”, — наголосив Сійярто.

Водночас, він наголосив, що Угорщина допускає участь Порошенка у спеціальному форматі саміту НАТО, який відбудеться на початку липня в Брюсселі.

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“Кілька тижнів тому я зустрівся у Вашингтоні з паном Помпео (держсекретарем США - ред.), і розповів, що ми не маємо нічого проти такої пропозиції, що в Брюсселі в липні в рамках саміту НАТО буде проводитись засідання щодо безпеки в Чорному морі, куди запросять Україну і Президента України. Не маємо нічого проти таким чином, вашого Президента запросять на цю подію”, — сказав угорський міністр.

Нагадаємо, уряд Угорщини закликав країни НАТО переглянути політику щодо Києва. За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, Україна "не поважає права угорської меншини на Закарпатті і не виконує свої зобов'язання перед міжнародними організаціями".

Як повідомляв УНН, держсекретар США закликав Угорщину сприяти вступу України до НАТО.