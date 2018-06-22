Венгрия согласилась на участие Президента Украины в саммите НАТО

"Решение венгерского правительства однозначное. Венецианская комиссия дала рекомендации. Пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не будем поддерживать (сближение - ред.) Украины с НАТО", - подчеркнул Сийярто.

Вместе с тем он подчеркнул, что Венгрия допускает участие Порошенко в специальном формате саммита НАТО, который состоится в начале июля в Брюсселе.

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"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео (госсекретарем США - ред.), и рассказал, что мы не имеем ничего против такого предложения, что в Брюсселе в июле в рамках саммита НАТО будет проводиться заседание по безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и Президента Украины. Мы не имеем ничего против, таким образом, вашего Президента пригласят на это событие", - сказал венгерский министр.

Напомним, правительство Венгрии призвал страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, Украина "не уважает права венгерского меньшинства в Закарпатье и не выполняет свои обязательства перед международными организациями".

Как сообщал УНН, госсекретарь США призвал Венгрию способствовать вступлению Украины в НАТО.