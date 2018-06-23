Венецианская комиссия призывает Венгрию отменить пакет законов против мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Венецианская экспертная комиссия Совета Европы призвала венгерскую власть отменить антимигрантский так называемый пакет законов “Остановить Сороса”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Совета Европы.
В заявлении указано, что: “Положение венгерского законодательства несправедливо криминализуют организованную деятельность неправительственных организаций, не связанную непосредственно с материализацией нелегальной миграции, включая ” подготовку или распространение информационных материалов" или “инициирование запросов о предоставлении убежища мигрантам”.
Эксперты Венецианской комиссии считают, что пакет законов препятствует оказанию помощи беженцам со стороны неправительственных организаций, непропорционально нарушает их права, гарантируемые статьей 11 Европейской конвенции по правам человека и другим международным законодательством.
Сам законопроект, который вызвал общественный резонанс, в честь американского филантропа с венгерским корнями Джорджа Сороса, который спонсирует общественные организации, помогающие мигрантам.
Как сообщал УНН, украинские и венгерские министры обсудили вопросы имплементации Закона Украины “Об образовании”.