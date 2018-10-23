Рядом с домом Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк нашли взрывное устройство

Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера. Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Вслед за этим саперы подорвали опасную находку.

Согласно заявлению полиции, расследование дела было передано в ФБР. Как отмечает The New York Times, Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.

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В соответствии с оценками журнала Forbes, состояние 88-летнего Джорджа Сороса достигает 8,3 млрд долларов США. Это позволяет ему занимать 190-ю строчку в списке богатейших людей мира и находится на 60-м месте среди богатейших американцев.

Сорос, родившийся в 1930-м году в Будапеште, после переезда в США занялся финансовой деятельностью. Успешные вложения позволили ему скопить крупное состояние. Хедж-фондом и деньгами клиентов он управлял с 1969 по 2011 год, после чего сконцентрировался на благотворительности. Одним из наиболее известных проектов миллиардера стала сеть “Фондов Сороса” и институт “Открытое общество”, которые действуют более чем в 30 странах мира: в 2017 году он перевел им 17 млрд долларов. Фонды Сороса поддерживают образовательные, гражданские и культурные инициативы.

Вместе с тем, фонды Сороса часто обвиняются в попытках участия в политической деятельности. Кроме Украины и России, с аналогичными обвинениями Сорос сталкивается и на Западе. Так, в начале октября Трамп обвинил миллиардера в финансировании протестов против выдвинутого им кандидата в верховные судьи Беретта Кавано, который обвиняется в сексуальных домогательствах. До этого фонд Сороса был вынужден закрыть представительство на родине миллиардера — в Венгрии. Правопопулистские власти страны обвинили фонд в том, что он, оказывая поддержку нелегальным мигрантам, тем самым способствовал их наплыву. В июне правительство Венгрии приняло пакет законов, который получил название “Стоп Сорос”. Он вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны неприбыльных организаций.