Єврокомісія подає в суд на Угорщину

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Європейська комісія подасть до Суду ЄС на Угорщину через законодавство країни у сфері надання притулку та процедури повернення мігрантів. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій сьогодні прес-служблю ЄК, передає УНН.

“Сьогодні Європейська комісія вирішила подати на Угорщину до Суду Європейського Союзу (CJEU) через невідповідність їхнього законодавства про надання притулку і повернення до законодавства ЄС”, — йдеться в заяві.

Зазначається, що, на думку Європейської комісії, угорське законодавство суперечить європейському стосовно процедур надання притулку, умов прийому біженців та процедури повернення громадян.

“Сьогодні Комісія також направила Угорщині лист про офіційне повідомлення щодо нового законодавства Угорщини, яке передбачає кримінальну відповідальність за дії на підтримку подачі клопотань про надання притулку і ще більше обмежують право просити про притулок”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, раніше Венеціанська комісія Ради Європи закликала угорську владу скасувати антимігрантський так званий пакет законів “Стоп Сорос”.

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