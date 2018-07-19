Еврокомиссия подает в суд на Венгрию

“Сегодня Европейская комиссия решила подать на Венгрию в Суд Европейского Союза (CJEU) из-за несоответствия их законодательства о предоставлении убежища и возвращения к законодательству ЕС”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по мнению Европейской комиссии, венгерское законодательство противоречит европейскому относительно процедур предоставления убежища, условий приема беженцев и процедуры возврата граждан.

“Сегодня Комиссия также направила Венгрии письмо об официальном сообщении по поводу нового законодательства Венгрии, которое предусматривает уголовную ответственность за действия в поддержку подачи ходатайств о предоставлении убежища и еще больше ограничивают право просить об убежище”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала венгерскую власть отменить антимигрантские так называемый пакет законов “Стоп Сорос”.