Взрывное устройство отправили в офис Барака Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Два взрывных устройства были найдены в почте, направленной в офисы бывшего президента США Барака Обамы и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на должностных лиц в правоохранительных органах, передает УНН.
Отмечается, что подобное устройство был отправлен Джорджу Соросу в понедельник.
Одино из устройств было найдено утром техником, который проверял почту, отправленную на адрес офиса Хиллари Клинтон, сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Второе подобное устройство было отправлено в офис бывшего президента Барака Обамы.
Как сообщал УНН, ранее в среду поступило сообщение о том, что правоохранители нашли взрывное устройство в доме супругов экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона.
Напомним, накануне неизвестный заложил бомбу у дома известного американского финансиста венгерско-еврейского происхождения, мецената, философа Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.