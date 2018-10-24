Взрывное устройство отправили в офис Барака Обамы

Отмечается, что подобное устройство был отправлен Джорджу Соросу в понедельник.



Одино из устройств было найдено утром техником, который проверял почту, отправленную на адрес офиса Хиллари Клинтон, сообщил сотрудник правоохранительных органов.



Второе подобное устройство было отправлено в офис бывшего президента Барака Обамы.



Как сообщал УНН, ранее в среду поступило сообщение о том, что правоохранители нашли взрывное устройство в доме супругов экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона.



Напомним, накануне неизвестный заложил бомбу у дома известного американского финансиста венгерско-еврейского происхождения, мецената, философа Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.