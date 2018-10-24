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Взрывное устройство отправили в офис Барака Обамы

Взрывное устройство отправили в офис Барака Обамы

Киев  •  УНН

 • 7305 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Два взрывных устройства были найдены в почте, направленной в офисы бывшего президента США Барака Обамы и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на должностных лиц в правоохранительных органах, передает УНН.

Отмечается, что подобное устройство был отправлен Джорджу Соросу в понедельник.

Одино из устройств было найдено утром техником, который проверял почту, отправленную на адрес офиса Хиллари Клинтон, сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Второе подобное устройство было отправлено в офис бывшего президента Барака Обамы.

Как сообщал УНН, ранее в среду поступило сообщение о том, что правоохранители нашли взрывное устройство в доме супругов экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона.

Напомним, накануне неизвестный заложил бомбу у дома известного американского финансиста венгерско-еврейского происхождения, мецената, философа Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.

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