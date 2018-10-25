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NBC: на вибуховий пристрій на ім'я екс-глави ЦРУ зображений шарж на прапор ІД

Київ • УНН

 • 11010 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На вибуховому пристрої, відправленому на ім’я колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана до редакції телеканалу CNN в центрі Нью-Йорка, зображений шарж на прапор терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД). Про це повідомила в середу з посиланням на джерела в правоохоронних органах телекомпанія NBC, інформує УНН.

За даними цих джерел, невідомий відправник запозичив ідею маркування пристрою у автора мема, поширеного в інтернеті з 2014 року. На перший погляд, маркування нагадує чорно-білий прапор ІД, проте написи, схожі на арабську в’язь, насправді являють собою силуети трьох жінок на високих підборах. Там же є напис англійською мовою “Get “Er Done” — фірмова фраза гумориста Ларрі по кличці Кабельник, уточнює NBC.

Як пояснює телекомпанія, цю помітну фразу спочатку придумали чотири роки тому співробітники сайту World News Bureau для пародійного матеріалу про ІД. Даний сайт дотримується правих поглядів.

Як інформувало раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР), в цілому на цей момент знайдені саморобні вибухові пристрої, спрямовані п’яти адресатам. Ними стали фінансист Джордж Сорос, колишній держсекретар США Хілларі Клінтон, екс-президент Барак Обама, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, колишній міністр юстиції, генеральний прокурор Ерік Холдер. Пакет з пристроєм, доставлений до редакції CNN в Нью-Йорку, призначався Бреннану, який після відходу з держслужби нерідко виступає в ефірі цього телеканалу, а також працює коментатором в телекомпаніях NBC і MSNBC. Всі ці небезпечні посилки були доставлені “між 22 і 24 жовтня”, відзначило ФБР.

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