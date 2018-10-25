NBC: на взрывное устройство на имя экс-главы ЦРУ изображен шарж на флаг ИГ

По данным этих источников, неизвестный отправитель позаимствовал идею маркировки устройства у автора мема, распространенного в интернете с 2014 года. На первый взгляд, маркировка напоминает черно-белый флаг ИГ, однако надписи, похожие на арабскую вязь, на самом деле представляют собой силуэты трех женщин на высоких каблуках. Там же имеется надпись на английском языке “Get “Er Done” — фирменная фраза юмориста Ларри по кличке Кабельщик, уточняет NBC.

Как поясняет телекомпания, эту броскую фразу первоначально придумали четыре года назад сотрудники сайта World News Bureau для пародийного материала об ИГ. Данный сайт придерживается правых взглядов.

Как информировало ранее Федеральное бюро расследований (ФБР), в целом на данный момент найдены самодельные взрывные устройства, направленные пяти адресатам. Ими стали финансист Джордж Сорос, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший министр юстиции, генеральный прокурор Эрик Холдер. Пакет с устройством, доставленный в редакцию CNN в Нью-Йорке, предназначался Бреннану, который после ухода с госслужбы нередко выступает в эфире этого телеканала, а также работает комментатором в телекомпаниях NBC и MSNBC. Все эти опасные посылки были доставлены “между 22 и 24 октября”, отметило ФБР.