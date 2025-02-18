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Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
04:00 • 5233 просмотра

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Киев  •  УНН

 • 2375 просмотра

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Президент Франции заявил, что мир в Украине возможен только при условии прекращения российской агрессии и надежных гарантий безопасности. Макрон обсудил этот вопрос с лидерами ЕС, США и Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что достижение мира в Украине возможно только при условии прекращения российской агрессии и предоставления сильных и надежных гарантий безопасности для Украины. Без таких гарантий существует риск повторения сценария Минских договоренностей, которые не принесли долгосрочного мира. Об этом информирует УНН со ссылкой Twitter-аккаунт (X) Эмманюэля Макрона.

Детали

После проведения экстренного саммита с лидерами стран ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Зеленский созвонился с Макроном после экстренной встречи лидеров Европы в Париже18.02.25, 01:35 • 12881 просмотр

Французский лидер отметил, что для достижения стабильного мира необходимо не только прекращение огня, но и создание надежных механизмов гарантий безопасности для Украины.

Макрон и Трамп провели разговор перед европейским саммитом17.02.25, 16:21 • 23461 просмотр

Макрон подчеркнул, что без таких гарантий любое соглашение о прекращении огня может оказаться таким же неэффективным, как и Минские договоренности, которые не смогли предотвратить эскалацию конфликта.

Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону - как сегодня, так и в будущем

- говорится в заметке Президента Франции.

Кроме того, президент Франции подчеркнул необходимость усиления европейской обороны и ускорения реализации стратегии суверенитета и безопасности ЕС, определенной на Версальском саммите в 2022 году. Он заявил, что Еврокомиссия продолжит работу над поддержкой Украины и инвестированием в европейскую оборону.

Напомним

Макрон инициировал экстренный саммит лидеров ЕС в Париже из-за заявлений Президента США Дональда Трампа.

Лидеры ЕС на встрече в Париже поддержали стратегию "мира через силу" для Украины. Европа готова усилить военную помощь и предоставить гарантии безопасности с сохранением суверенитета Украины.

Еврокомиссия планирует визит в Украину на следующей неделе - спикер17.02.25, 13:09 • 20849 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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