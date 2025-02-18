Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських
Київ • УНН
Президент Франції заявив, що мир в Україні можливий лише за умови припинення російської агресії та надійних гарантій безпеки. Макрон обговорив це питання з лідерами ЄС, США та України.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що досягнення миру в Україні можливе лише за умови припинення російської агресії та надання сильних і надійних гарантій безпеки для України. Без таких гарантій існує ризик повторення сценарію Мінських домовленостей, які не принесли довгострокового миру. Про це інформує УНН із посиланням Twitter-акаунт (X) Емманюеля Макрона.
Деталі
Після проведення екстренного саміту з лідерами країн ЄС президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.
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Французький лідер зазначив, що для досягнення стабільного миру необхідно не лише припинення вогню, але й створення надійних механізмів гарантій безпеки для України.
Макрон наголосив, що без таких гарантій будь-яка угода про припинення вогню може виявитися такою ж неефективною, як і Мінські домовленості, які не змогли запобігти ескалації конфлікту.
Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.Ми переконані, що європейці повинні краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону – як сьогодні, так і в майбутньому
Крім того, президент Франції підкреслив необхідність посилення європейської оборони та прискорення реалізації стратегії суверенітету та безпеки ЄС, визначеної на Версальському саміті у 2022 році. Він заявив, що Єврокомісія продовжить роботу над підтримкою України та інвестуванням у європейську оборону.
Нагадаємо
Макрон ініціював екстрений саміт лідерів ЄС у Парижі через заяви Президента США Дональда Трампа.
Лідери ЄС на зустрічі в Парижі підтримали стратегію "миру через силу" для України. Європа готова посилити військову допомогу та надати гарантії безпеки зі збереженням суверенітету України.
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