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15 березня, 19:03 • 120081 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180663 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145540 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137413 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116592 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107512 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102876 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140322 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських

Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських

Київ • УНН

 • 123827 перегляди

Президент Франції заявив, що мир в Україні можливий лише за умови припинення російської агресії та надійних гарантій безпеки. Макрон обговорив це питання з лідерами ЄС, США та України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що досягнення миру в Україні можливе лише за умови припинення російської агресії та надання сильних і надійних гарантій безпеки для України. Без таких гарантій існує ризик повторення сценарію Мінських домовленостей, які не принесли довгострокового миру. Про це інформує УНН із посиланням Twitter-акаунт (X) Емманюеля Макрона.

Деталі

Після проведення екстренного саміту з лідерами країн ЄС президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. 

Зеленський зідзвонився із Макроном після екстренної зустрічі лідерів Європи в Парижі18.02.25, 01:35 • 35633 перегляди

Французький лідер зазначив, що для досягнення стабільного миру необхідно не лише припинення вогню, але й створення надійних механізмів гарантій безпеки для України.

Макрон наголосив, що без таких гарантій будь-яка угода про припинення вогню може виявитися такою ж неефективною, як і Мінські домовленості, які не змогли запобігти ескалації конфлікту.

Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.Ми переконані, що європейці повинні краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону – як сьогодні, так і в майбутньому

- йдеться у дописі Президента Франції.

Крім того, президент Франції підкреслив необхідність посилення європейської оборони та прискорення реалізації стратегії суверенітету та безпеки ЄС, визначеної на Версальському саміті у 2022 році. Він заявив, що Єврокомісія продовжить роботу над підтримкою України та інвестуванням у європейську оборону.

Нагадаємо

Макрон ініціював екстрений саміт лідерів ЄС у Парижі через заяви Президента США Дональда Трампа.

Лідери ЄС на зустрічі в Парижі підтримали стратегію "миру через силу" для України. Європа готова посилити військову допомогу та надати гарантії безпеки зі збереженням суверенітету України.

Єврокомісія планує візит до України наступного тижня - речник17.02.25, 13:09 • 23994 перегляди

Віта Зеленецька

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