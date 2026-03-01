Лобода оказалась в Дубае во время иранских атак и показала видео с подземного паркинга
Киев • УНН
Певица Светлана Лобода находилась в Дубае во время атак Ирана. Она опубликовала видео с подземного паркинга, где пряталась.
Певица Светлана Лобода оказалась в Дубае прямо во время иранских атак и показала видео с паркинга, передает УНН.
Мы в Дубае. Все границы закрыты... Ждем
Впоследствии она добавила видео с подземного паркинга, где спряталась во время атаки Ирана.
