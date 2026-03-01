Лобода оказалась в Дубае во время иранских атак и показала видео с подземного паркинга

$43.210.00
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 5682 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 18196 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 35297 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 54618 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 63183 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 73624 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75107 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72325 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53251 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Популярные новости
День "Нулевой дискриминации" - Лубинец назвал ключевые вызовы для УкраиныPhoto1 марта, 09:23 • 13619 просмотра
Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением1 марта, 09:37 • 15308 просмотра
Иран запустил ракеты в сторону Кипра, где расположены базы Британии - Джон Хили1 марта, 10:12 • 9540 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%1 марта, 10:49 • 15856 просмотра
Протест в Пакистані переріс в штурм консульства США - є загиблі і поранені1 марта, 11:04 • 10619 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 83378 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 88158 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 74196 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 76926 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 77252 просмотра
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 43950 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 42457 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 40072 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 39343 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 31522 просмотра
Лобода оказалась в Дубае во время иранских атак и показала видео с подземного паркинга

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Певица Светлана Лобода находилась в Дубае во время атак Ирана. Она опубликовала видео с подземного паркинга, где пряталась.

Лобода оказалась в Дубае во время иранских атак и показала видео с подземного паркинга

Певица Светлана Лобода оказалась в Дубае прямо во время иранских атак и показала видео с паркинга, передает УНН.

Мы в Дубае. Все границы закрыты... Ждем 

- написала певица в сторис на русском.

Впоследствии она добавила видео с подземного паркинга, где спряталась во время атаки Ирана.

Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али28.02.26, 15:59 • 20332 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоНовости Мира
Музыкант
Воздушная тревога
Социальная сеть
Столкновения
Дубай
Иран