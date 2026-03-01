Лобода опинилася в Дубаї під час іранських атак та показала відео з підземного паркінгу

$43.210.00
51.020.00
ukenru
18:27 • 902 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 3818 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 17517 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 34662 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 54148 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 62885 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 73357 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 74893 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72197 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 53172 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
63%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний1 березня, 08:49 • 13601 перегляди
День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для УкраїниPhoto1 березня, 09:23 • 13248 перегляди
Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням1 березня, 09:37 • 14915 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%1 березня, 10:49 • 15553 перегляди
Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені1 березня, 11:04 • 10281 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 82934 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 87688 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 73850 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 76632 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 76967 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 43757 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 42251 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 39886 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 39178 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 52926 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
С-300
Шахед-136

Лобода опинилася в Дубаї під час іранських атак та показала відео з підземного паркінгу

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Співачка Світлана Лобода перебувала в Дубаї під час атак Ірану. Вона опублікувала відео з підземного паркінгу, де ховалася.

Лобода опинилася в Дубаї під час іранських атак та показала відео з підземного паркінгу

Співачка Світлана Лобода опинилася у Дубаї прямо під час іранських атак та показала відео з паркінгу, передає УНН.

Ми в Дубаї. Всі кордони закрито... Чекаємо 

- написала співачка в сторис російською.

Згодом вона додала відео з підземного паркінгу, де сховалась під час атаки Ірану.

П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28.02.26, 15:59 • 20309 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоСвіт
Музикант
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Сутички
Дубай
Іран