Лобода опинилася в Дубаї під час іранських атак та показала відео з підземного паркінгу

Співачка Світлана Лобода опинилася у Дубаї прямо під час іранських атак та показала відео з паркінгу, передає УНН.

Ми в Дубаї. Всі кордони закрито... Чекаємо - написала співачка в сторис російською.

Згодом вона додала відео з підземного паркінгу, де сховалась під час атаки Ірану.

П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі