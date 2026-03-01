Лобода опинилася в Дубаї під час іранських атак та показала відео з підземного паркінгу
Київ • УНН
Співачка Світлана Лобода перебувала в Дубаї під час атак Ірану. Вона опублікувала відео з підземного паркінгу, де ховалася.
Співачка Світлана Лобода опинилася у Дубаї прямо під час іранських атак та показала відео з паркінгу, передає УНН.
Ми в Дубаї. Всі кордони закрито... Чекаємо
Згодом вона додала відео з підземного паркінгу, де сховалась під час атаки Ірану.
