Эксклюзив
08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Литва вводит новую систему оповещения об опасных дронах

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Литва расширяет сигналы воздушной тревоги на случай проникновения опасных беспилотников в воздушное пространство страны. Новый алгоритм предусматривает красный и желтый уровни тревоги в зависимости от угрозы, информируя население через SMS, сирены и другие каналы.

Литва вводит новую систему оповещения об опасных дронах

Литовцы будут слышать сигналы воздушной тревоги не только во время ракетных атак, но и в случае проникновения опасных беспилотников в воздушное пространство страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Владислав Кондратович, представляя новый алгоритм реагирования на такие инциденты, пишет УНН.

Подробности

Если дрон прилетит и будет обнаружено, что он может перевозить взрывчатку, вероятно, будет объявлен красный уровень тревоги. Так что, если уж на то пошло, жителям не стоит удивляться, возможно, на их телефонах будут не только сигналы, но и сирены и другие меры 

– сказал министр LRT RADIO в пятницу.

В случае меньшей угрозы – например, когда дрон может изменить курс и залететь на территорию Литвы, – предусмотрен желтый уровень. В такой ситуации гражданам будут приходить SMS с призывом быть бдительными.

Новый порядок был принят после инцидента в июле, когда два дрона Gerbera из Беларуси нарушили литовское воздушное пространство: один из них перевозил 2 килограмма взрывчатки. Военные утверждают, что их курс был изменен средствами радиоэлектронной борьбы во время атаки россии на Украину.

Помехи GPS в Восточной Европе вызвали обеспокоенность в Литве01.09.25, 18:22 • 4017 просмотров

Министр подчеркнул, что в дальнейшем контроль за небом усилят не только армия, но и пограничники. Помимо мониторинга, план включает готовность к нейтрализации угроз и немедленному информированию населения через все доступные каналы – от телефонных оповещений до системы сирен.

Напомним

Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе. Причиной стала информация о неизвестном дроне в воздушном пространстве, что привело к задержке посадки.

Степан Гафтко

