Литва вводит новую систему оповещения об опасных дронах

Литовцы будут слышать сигналы воздушной тревоги не только во время ракетных атак, но и в случае проникновения опасных беспилотников в воздушное пространство страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Владислав Кондратович, представляя новый алгоритм реагирования на такие инциденты, пишет УНН.

Подробности

Если дрон прилетит и будет обнаружено, что он может перевозить взрывчатку, вероятно, будет объявлен красный уровень тревоги. Так что, если уж на то пошло, жителям не стоит удивляться, возможно, на их телефонах будут не только сигналы, но и сирены и другие меры – сказал министр LRT RADIO в пятницу.

В случае меньшей угрозы – например, когда дрон может изменить курс и залететь на территорию Литвы, – предусмотрен желтый уровень. В такой ситуации гражданам будут приходить SMS с призывом быть бдительными.

Новый порядок был принят после инцидента в июле, когда два дрона Gerbera из Беларуси нарушили литовское воздушное пространство: один из них перевозил 2 килограмма взрывчатки. Военные утверждают, что их курс был изменен средствами радиоэлектронной борьбы во время атаки россии на Украину.

Министр подчеркнул, что в дальнейшем контроль за небом усилят не только армия, но и пограничники. Помимо мониторинга, план включает готовность к нейтрализации угроз и немедленному информированию населения через все доступные каналы – от телефонных оповещений до системы сирен.

Напомним

Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе. Причиной стала информация о неизвестном дроне в воздушном пространстве, что привело к задержке посадки.