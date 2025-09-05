$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 11288 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 19604 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 17651 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 31794 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 33746 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 49063 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41155 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41249 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41490 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31340 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Литва вводить нову систему оповіщення про небезпечні дрони

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Литва розширює сигнали повітряної тривоги на випадок проникнення небезпечних безпілотників у повітряний простір країни. Новий алгоритм передбачає червоний та жовтий рівні тривоги залежно від загрози, інформуючи населення через SMS, сирени та інші канали.

Литва вводить нову систему оповіщення про небезпечні дрони

Литовці чутимуть сигнали повітряної тривоги не лише під час ракетних атак, а й у випадку проникнення небезпечних безпілотників у повітряний простір країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, презентуючи новий алгоритм реагування на такі інциденти, пише УНН.

Деталі

Якщо дрон прилетить і буде виявлено, що він може перевозити вибухівку, ймовірно, буде оголошено червоний рівень тривоги. Тож, якщо вже на те пішло, мешканцям не варто дивуватися, можливо, на їхніх телефонах будуть не лише сигнали, але й сирени та інші заходи 

– сказав міністр LRT RADIO у п’ятницю.

У випадку меншої загрози – наприклад, коли дрон може змінити курс і залетіти на територію Литви, – передбачено жовтий рівень. У такій ситуації громадянам надходитимуть SMS із закликом бути пильними.

Новий порядок ухвалили після інциденту в липні, коли два дрони Gerbera з Білорусі порушили литовський повітряний простір: один із них перевозив 2 кілограми вибухівки. Військові стверджують, що їхній курс було змінено засобами радіоелектронної боротьби під час атаки росії на Україну.

Перешкоди GPS у Східній Європі викликали стурбованість у Литві01.09.25, 18:22 • 4017 переглядiв

Міністр підкреслив, що надалі контроль за небом посилять не лише армія, а й прикордонники. Крім моніторингу, план включає готовність до нейтралізації загроз та негайного інформування населення через усі доступні канали – від телефонних сповіщень до системи сирен.

Нагадаємо

Літак президента Литви Гітанаса Науседи не міг приземлитися у Вільнюсі. Причиною стала інформація про невідомий дрон у повітряному просторі, що призвело до затримки посадки.

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний кордон України
Білорусь
Гітанас Науседа
Вільнюс
Литва
Україна