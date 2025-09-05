Литва вводить нову систему оповіщення про небезпечні дрони

Литовці чутимуть сигнали повітряної тривоги не лише під час ракетних атак, а й у випадку проникнення небезпечних безпілотників у повітряний простір країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, презентуючи новий алгоритм реагування на такі інциденти, пише УНН.

Деталі

Якщо дрон прилетить і буде виявлено, що він може перевозити вибухівку, ймовірно, буде оголошено червоний рівень тривоги. Тож, якщо вже на те пішло, мешканцям не варто дивуватися, можливо, на їхніх телефонах будуть не лише сигнали, але й сирени та інші заходи – сказав міністр LRT RADIO у п’ятницю.

У випадку меншої загрози – наприклад, коли дрон може змінити курс і залетіти на територію Литви, – передбачено жовтий рівень. У такій ситуації громадянам надходитимуть SMS із закликом бути пильними.

Новий порядок ухвалили після інциденту в липні, коли два дрони Gerbera з Білорусі порушили литовський повітряний простір: один із них перевозив 2 кілограми вибухівки. Військові стверджують, що їхній курс було змінено засобами радіоелектронної боротьби під час атаки росії на Україну.

Перешкоди GPS у Східній Європі викликали стурбованість у Литві

Міністр підкреслив, що надалі контроль за небом посилять не лише армія, а й прикордонники. Крім моніторингу, план включає готовність до нейтралізації загроз та негайного інформування населення через усі доступні канали – від телефонних сповіщень до системи сирен.

Нагадаємо

Літак президента Литви Гітанаса Науседи не міг приземлитися у Вільнюсі. Причиною стала інформація про невідомий дрон у повітряному просторі, що призвело до затримки посадки.