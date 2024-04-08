Лечение бесплодия за государственные средства: договоры заключили с 15 больницами, выделили на это почти 1,9 млрд грн

Впервые в рамках программы медицинских гарантий в Украине стало доступным бесплатное лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. На это направление программы выделили 1,87 млрд гривен, сообщает Минфин, пишет УНН.

Детали

"Впервые в 2024 году в рамках программы медицинских гарантий стала доступной бесплатная услуга по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. На это направление по программе медицинских гарантий предусмотрено 1,87 млрд гривен", - сообщили в Минфине.

Отмечается, что это стало необходимым шагом в связи со значительным снижением рождаемости в Украине в последние годы. Проблемы с беременностью становятся актуальными для каждой пятой украинской пары. Кроме того, война привела к обострению кризиса, увеличению миграции и спаду рождаемости. С начала войны уровень рождаемости уменьшился на 28%, указали в министерстве.

Сейчас Национальная служба здоровья Украины, как сообщается, заключила договоры на предоставление этих услуг в 15 учреждениях здравоохранения в таких городах: Киев, Львов, Днепр, Черновцы, Ровно, Одесса и Ивано-Франковск.

Отмечается, что к программе привлечено 15 учреждений, которые являются лидерами внедрения репродуктивных технологий в Украине, из которых 12 являются частными. Это свидетельствует об обоснованном тарифе и перспективности предоставления таких услуг. Планируется, что к предоставлению этих услуг присоединятся также общегосударственные учреждения Минздрава.

"Минфин совместно с Минздравом инициировали введение в Украине новой бесплатной услуги по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Отныне украинцы смогут бесплатно воспользоваться этой услугой. Ведь доступность такой помощи очень важна и уже сейчас следует позаботиться о демографической ситуации в нашем государстве, которая является неутешительной по проблемам старения нации. К этому, к сожалению, приводят как природные факторы, так и война. Надеемся, что предусмотренная в 2024 году новация по применению вспомогательных репродуктивных технологий будет способствовать улучшению демографической ситуации, повысит уровень рождаемости и обеспечит поддержку устойчивости семейного благополучия", - прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Напомним

После окончания войны в Украине будет "бэби-бум" благодаря повышению уровня безопасности и уверенности в завтрашнем дне, считает Президент Владимир Зеленский.