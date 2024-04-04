Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot
Киев • УНН
Кулеба призвал Блинкена найти пути скорейшего предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot для противодействия усилению воздушного террора со стороны России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Госсекретаря США Энтони Блинкена найти способы как можно скорее предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Блинкен сразу же принял меры в ответ на этот призыв. Об этом Кулеба сообщил в соцсети в соцсети X, передает УНН.
Я был рад встретиться с Блинкеном в Брюсселе, чтобы выразить благодарность Соединенным Штатам за всю их помощь Украине с момента начала полномасштабной агрессии России. Я проинформировал Блинкена об усилении воздушного террора России против украинских городов и населенных пунктов, в частности с использованием баллистических ракет, и призвал наших американских партнеров найти способы как можно скорее предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot
Он также добавил, что благодарен госсекретарю США за то, что Блинкен сразу же принял меры в ответ на этот призыв.
Кулеба и Блинкен также обсудили дальнейшие шаги в ближайшие дни и недели, чтобы разблокировать дополнительную помощь США для Украины.
Кроме того, глава МИД отметил, что сегодняшнее заседание Совета НАТО-Украина продемонстрировало: все союзники по НАТО осознают, насколько срочным является этот вопрос. "Нам всем необходимо, чтобы он был решен как можно скорее", - резюмировал Кулеба.
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