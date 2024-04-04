Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина, в конечном итоге, станет членом НАТО, добавив, что поддержка страны среди государств-членов Альянса была "твердой, как скала", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите - помочь построить мост к этому членству - заявил Блинкен журналистам в Брюсселе в четверг.

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Ранее сегодня Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, где сегодня на заседание собрались главы дипломатий стран Альянса, вспомнил, что в прошлом году в Вильнюсе союзники согласовали пакет мер по приближению Украины к НАТО. "Готовясь к Вашингтонскому саммиту, мы работаем вместе, чтобы закрепить путь Украины к членству в НАТО. Это важно для безопасности Украины и нашей безопасности", - отметил Столтенберг.

Он также анонсировал обсуждение министрами дальнейшего усиления поддержки Украины, включая создание "более надежных и более предсказуемых рамок" для поддержки Украины со стороны НАТО. Он подчеркнул, что Альянс "рассматривает еще более сильные способы организации поддержки, а также обсуждает долгосрочные финансовые обязательства" со стороны союзников по НАТО.

Генсек НАТО указал, что министры рассмотрят "неотложные практические и политические потребности Украины, включая то, как усилить поддержку Украины со стороны НАТО".

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