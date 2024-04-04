Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  317 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133923 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133383 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117219 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  163881 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  548415 просмотра

Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина в конечном итоге станет членом НАТО, а поддержка Альянса "твердая".

Война •   •  12411 просмотра
Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать принять законопроект о "белом бизнес-клубе", который может узаконить отнесение предприятий к категории рисковых и блокирование их счетов, предоставляя при этом преференции в виде уменьшения количества проверок для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным критериям.

Экономика •   •  47659 просмотра
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

Начиная с 1 сентября 2024 года, все украинские дети, проживающие в Польше из-за войны, будут обязаны посещать местные школы с уроками украинского языка и учителями из Украины.

Общество •   •  11923 просмотра
В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

В случае продолжения блокады на границе с Польшей Украина может терять до 400 миллионов долларов ежегодно из-за сокращения экспорта и недополучения бюджетных поступлений.

Экономика •   •  10435 просмотра
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

124 ребенка погибли или получили ранения от мин в Украине с момента полномасштабного вторжения россии, больше всего жертв - в Донецкой и Харьковской областях.

Общество •   •  12917 просмотра
ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон "не сомневается", что россия нацелится на Олимпийские игры 2024 года в Париже, признавая внешние риски для безопасности Игр.

спорт •   •  10997 просмотра
Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий

Импорт электроэнергии в Украине сейчас значительно превышает экспорт, причем экспорт почти нулевой из-за недавней волны массированных атак, тогда как импорт помогает сбалансировать систему, позволяя ограниченный экспорт только в определенные часы, когда есть избыток электроэнергии.

Экономика •   •  11045 просмотра
Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий

Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер

Одесситы, пострадавшие от российской атаки 2 марта, вскоре получат новое жилье и компенсацию за разрушенное имущество: 12 владельцам уже сформированы соответствующие сертификаты в системе "Дія".

Общество •   •  11100 просмотра
Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер

Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Президент Франции осудил "барочные и угрожающие комментарии" россии после переговоров между министрами обороны Франции и РФ.

Новости Мира •   •  12114 просмотра
Макрон осудил "угрожающие" комментарии российских властей после переговоров французского министра с шойгу

Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила скептицизм относительно плана Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании 5-летнего фонда на 100 миллиардов евро для помощи Украине в борьбе с россией, ссылаясь на потенциальное дублирование с существующими механизмами финансирования ЕС.

Война •   •  13724 просмотра
Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины