"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на встрече с союзниками по НАТО собирается призвать предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot для перехвата баллистических ракет, поскольку только в марте по Украине врагом было запущено 94 таких ракеты. Об этом министр сказал во время заявлений для прессы вместе с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, пишет УНН.

Мой главный месседж сегодня будет - "Петриоты". Потому что сохранение жизней украинцев, сохранение украинской экономики, сохранение украинских городов зависит от наличия "Петриотов" и других систем ПВО в Украине. Мы говорим о "Петриотах", потому что это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. И только в марте по Украине ударили 94 баллистическими ракетами. Предоставление "Петриотов" зависит от союзников. У них их много. Поэтому на этом будет сосредоточено мое основное внимание сегодня. Я с нетерпением жду дискуссии, которую мы проведем с союзниками - сказал Кулеба.

Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба