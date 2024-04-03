Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба
Киев • УНН
Кулеба обсудил с Боррелем активизацию усилий по поиску дополнительных систем Patriot для Украины, текущее состояние поставок артиллерийских боеприпасов и следующий пакет санкций ЕС против России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили поставки дополнительных систем "Patriot" Украине, а также текущее состояние поставок артиллерийских боеприпасов и санкции против РФ.
Об этом сообщил Кулеба на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Во время нашей встречи я поблагодарил Жозепа Борреля за все его усилия по привлечению большей поддержки Украины со стороны ЕС. Я благодарен ему за готовность активизировать работу по поиску доступных для Украины систем "Patriot". Он также проинформировал меня о текущем состоянии поставок артиллерийских боеприпасов ЕС в Украину. Мы обсуждали способы их ускорения
Он отметил, что они также обсудили следующий пакет санкций ЕС, который должен усилить давление на Россию, а также уделили внимание будущему форуму оборонной промышленности Украина-ЕС с целью увеличения производства оборонной промышленности в Украине и во всей Европе.
Напомним,
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, и передал срочность предоставления Украине дополнительных Patriot и других систем ПВО.
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