Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции
Киев • УНН
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой усиление поддержки Сил обороны Украины и поблагодарил Францию за ее лидерство в формировании коалиции по предоставлению дальнобойного вооружения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Сил обороны с французским коллегой Стефаном Сежуре. Об этом глава украинского МИД рассказал на своей странице в Х, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Сежуре проинформировал Кулебу о результатах недавнего саммита по поддержке Украины в Париже, они обсудили следующие шаги в этом направлении.
Я приветствовал принятие решения, которое приведет к увеличению поставок артиллерийских боеприпасов в Украину и формированию коалиции дальнего действия. Важно, что после инициативы Франции другие партнеры начали искать новые решения для усиления Украины
Напомним
Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц до 2024 года, чтобы поддержать Украину в борьбе против российского вторжения.
Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 200025 февраля 2024, 16:45 • 26783 просмотра
Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой усиление поддержки Сил обороны Украины и поблагодарил Францию за ее лидерство в формировании коалиции по предоставлению дальнобойного вооружения.
Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили
Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.
Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN
Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.
Россияне обстреляли Херсон, есть раненый
Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.
Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters
Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве жертв.
В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА
В течение дня российские войска 12 раз атаковали Никопольский район в Украине, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, а также убив одного человека.
"Проблема Приднестровья не нова. Это создает риск российской провокации" - Туск
Напряженность в пророссийском сепаратистском регионе Приднестровья в Молдове создает риски дальнейших российских провокаций, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы
Государственная Дума россии рассмотрит обращение Приднестровья к россии с просьбой о помощи из-за экономической блокады сепаратистского региона со стороны Молдовы.
В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году составит около 3 миллиардов гривен.
Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников
Армия США сокращает свою численность на 24 000 солдат, или почти на 5%, из-за трудностей с набором и меняющейся среды безопасности.