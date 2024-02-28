Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Сил обороны с французским коллегой Стефаном Сежуре. Об этом глава украинского МИД рассказал на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Сежуре проинформировал Кулебу о результатах недавнего саммита по поддержке Украины в Париже, они обсудили следующие шаги в этом направлении.

Я приветствовал принятие решения, которое приведет к увеличению поставок артиллерийских боеприпасов в Украину и формированию коалиции дальнего действия. Важно, что после инициативы Франции другие партнеры начали искать новые решения для усиления Украины - заявил Кулеба.

Напомним

Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц до 2024 года, чтобы поддержать Украину в борьбе против российского вторжения.

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