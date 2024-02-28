Кулеба обговорив військову підтримку України з главою МЗС Франції
Київ • УНН
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм французьким колегою посилення підтримки Сил оборони України та подякував Франції за її лідерство у формуванні коаліції з надання далекобійного озброєння.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку Сил оборони з французьким колегою Стефаном Сежуре. Про це глава українського МЗС розповів на своїй сторінці в Х, пише УНН.
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Зазначається, що Сежуре поінформував Кулебу про результати нещодавнього саміту з підтримки України в Парижі, вони обговорили наступні кроки у цьому напрямку.
Я привітав ухвалення рішення, яке призведе до збільшення поставок артилерійських боєприпасів в Україну та формування коаліції дальньої дії. Важливо, що після ініціативи Франції інші партнери почали шукати нові рішення для посилення України
Нагадаємо
Міністр оборони Франції оголосив про плани збільшити виробництво боєприпасів до 5 000 снарядів на місяць до 2024 року, щоб підтримати Україну у боротьбі проти російського вторгнення.
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