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Кулеба обговорив військову підтримку України з главою МЗС Франції

Київ • УНН

 • 27895 перегляди

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм французьким колегою посилення підтримки Сил оборони України та подякував Франції за її лідерство у формуванні коаліції з надання далекобійного озброєння.

Кулеба обговорив військову підтримку України з главою МЗС Франції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку Сил оборони з французьким колегою Стефаном Сежуре. Про це глава українського МЗС розповів на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що Сежуре поінформував Кулебу про результати нещодавнього саміту з підтримки України в Парижі, вони обговорили наступні кроки у цьому напрямку.

Я привітав ухвалення рішення, яке призведе до збільшення поставок артилерійських боєприпасів в Україну та формування коаліції дальньої дії. Важливо, що після ініціативи Франції інші партнери почали шукати нові рішення для посилення України

- заявив Кулеба. 

Нагадаємо

Міністр оборони Франції оголосив про плани збільшити виробництво боєприпасів до 5 000 снарядів на місяць до 2024 року, щоб підтримати Україну у боротьбі проти російського вторгнення.

Президент підтвердив, що з Францією говорили про надання літаків Mirage 200025.02.24, 18:45 • 29337 переглядiв

Володимир Омельченко

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