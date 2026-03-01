КСИР объявил о расширении масштабной атаки на военные объекты США в рамках операции "Истинное обещание 4"

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил о запуске третьей, четвертой и пятой волн массированного удара, целями которого стали логистические и военно-морские объекты Соединенных Штатов по всему региону Персидского залива. Об этом пишет УНН со ссылкой на Almayadeen.

Подробности

По официальным сообщениям Тегерана, атака является продолжением серии ударов по израильским городам Хайфа и Рамат-Давид, однако теперь операция охватила базы в Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии. Представители КСИР утверждают, что использование модернизированных баллистических ракет и роев беспилотников привело к значительным разрушениям американской инфраструктуры и большому количеству жертв среди военнослужащих США.

Поражение стратегических баз и судов обеспечения в Индийском океане

Согласно заявлению иранских военных, авиабаза Абдуллы Аль-Мубарака в Кувейте подверглась удару четырьмя баллистическими ракетами и 12 дронами, что вывело из строя ее основные мощности.

Под огнем также оказались база Харир в Ираке, где дислоцируются спецподразделения, и авиабаза Принца Султана в Саудовской Аравии. Помимо наземных целей, КСИР отчитался об успешном поражении логистических судов MSP и MST в Индийском океане, которые обеспечивали заправку и поставку боеприпасов для кораблей ВМС США, отметив, что объекты были выведены из эксплуатации в результате серии взрывов.

Использование новейшего вооружения и предупреждение о дальнейшей эскалации

Командование Корпуса подчеркивает применение более совершенных и мощных ракетных систем по сравнению с предыдущими операциями.

Враги должны знать, что будущие волны будут более разрушительными, чем предыдущие операции в True Promise 3 – говорится в тексте официального обращения КСИР.

Иранская сторона утверждает, что новые ракеты Qadr 380 и усовершенствованные беспилотники обладают повышенной точностью, что позволяет поражать защищенные объекты США, и предупреждает, что каждая последующая фаза операции будет лишь наращивать разрушительную силу до достижения поставленных целей.

