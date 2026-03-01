КСИР объявил о расширении масштабной атаки на военные объекты США в рамках операции "Истинное обещание 4"

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 1276 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 7158 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 25197 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 35572 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 47330 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 42455 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 46661 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 48845 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55147 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49062 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.2м/с
74%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб28 февраля, 16:27 • 16924 просмотра
Иранский дрон атаковал международный аэропорт в КувейтеVideo28 февраля, 16:53 • 8346 просмотра
Белый дом подтвердил, что Трамп следил за ударами по Ирану с виллы Мар-а-Лаго28 февраля, 17:07 • 9050 просмотра
Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ28 февраля, 17:23 • 8728 просмотра
ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28 февраля, 18:20 • 7150 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 43731 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 47852 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 40662 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 44686 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 45709 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Пит Хегсетх
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 24235 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 23812 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 23632 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 23757 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29000 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

КСИР объявил о расширении масштабной атаки на военные объекты США в рамках операции "Истинное обещание 4"

Киев • УНН

 • 2 просмотра

КСИР заявил о запуске новых волн ударов по логистическим и военно-морским объектам США. Атаки охватили базы в Кувейте, Ираке, Саудовской Аравии и суда в Индийском океане.

КСИР объявил о расширении масштабной атаки на военные объекты США в рамках операции "Истинное обещание 4"

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил о запуске третьей, четвертой и пятой волн массированного удара, целями которого стали логистические и военно-морские объекты Соединенных Штатов по всему региону Персидского залива. Об этом пишет УНН со ссылкой на Almayadeen.

Подробности

По официальным сообщениям Тегерана, атака является продолжением серии ударов по израильским городам Хайфа и Рамат-Давид, однако теперь операция охватила базы в Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии. Представители КСИР утверждают, что использование модернизированных баллистических ракет и роев беспилотников привело к значительным разрушениям американской инфраструктуры и большому количеству жертв среди военнослужащих США.

Поражение стратегических баз и судов обеспечения в Индийском океане

Согласно заявлению иранских военных, авиабаза Абдуллы Аль-Мубарака в Кувейте подверглась удару четырьмя баллистическими ракетами и 12 дронами, что вывело из строя ее основные мощности.

Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи28.02.26, 23:48 • 25234 просмотра

Под огнем также оказались база Харир в Ираке, где дислоцируются спецподразделения, и авиабаза Принца Султана в Саудовской Аравии. Помимо наземных целей, КСИР отчитался об успешном поражении логистических судов MSP и MST в Индийском океане, которые обеспечивали заправку и поставку боеприпасов для кораблей ВМС США, отметив, что объекты были выведены из эксплуатации в результате серии взрывов.

Использование новейшего вооружения и предупреждение о дальнейшей эскалации

Командование Корпуса подчеркивает применение более совершенных и мощных ракетных систем по сравнению с предыдущими операциями.

Враги должны знать, что будущие волны будут более разрушительными, чем предыдущие операции в True Promise 3

– говорится в тексте официального обращения КСИР.

Иранская сторона утверждает, что новые ракеты Qadr 380 и усовершенствованные беспилотники обладают повышенной точностью, что позволяет поражать защищенные объекты США, и предупреждает, что каждая последующая фаза операции будет лишь наращивать разрушительную силу до достижения поставленных целей.

Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей28.02.26, 23:37 • 4940 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Ирак
Тегеран
Индийский океан
Саудовская Аравия
Кувейт
Соединённые Штаты