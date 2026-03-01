КВІР оголосив про розширення масштабної атаки на військові об'єкти США в межах операції "Справжня обіцянка 4"

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив про запуск третьої, четвертої та п'ятої хвиль масованого удару, цілями якого стали логістичні та військово-морські об’єкти Сполучених Штатів по всьому регіону Перської затоки. Про це пише УНН із посиланням на Аlmayadeen.

Деталі

За офіційними повідомленнями Тегерана, атака є продовженням серії ударів по ізраїльських містах Хайфа та Рамат-Давід, проте тепер операція охопила бази в Кувейті, Іраку та Саудівській Аравії. Представники КВІР стверджують, що використання модернізованих балістичних ракет та роїв безпілотників призвело до значних руйнувань американської інфраструктури та великої кількості жертв серед військовослужбовців США.

Ураження стратегічних баз та суден забезпечення в Індійському океані

Згідно із заявою іранських військових, авіабаза Абдулли Аль-Мубарак у Кувейті зазнала удару чотирма балістичними ракетами та 12 дронами, що вивело з ладу її основні потужності.

Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї

Під вогнем також опинилися база Харір в Іраку, де дислокуються спецпідрозділи, та авіабаза Принца Султана в Саудівській Аравії. Окрім наземних цілей, КВІР відзвітував про успішне ураження логістичних суден MSP та MST в Індійському океані, які забезпечували заправку та постачання боєприпасів для кораблів ВМС США, зазначивши, що об'єкти були виведені з експлуатації внаслідок серії вибухів.

Використання новітнього озброєння та попередження про подальшу ескалацію

Командування Корпусу наголошує на застосуванні більш досконалих та потужних ракетних систем порівняно з попередніми операціями.

Вороги повинні знати, що майбутні хвилі будуть більш руйнівними, ніж попередні операції у True Promise 3 – йдеться у тексті офіційного звернення КВІР.

Іранська сторона стверджує, що нові ракети Qadr 380 та вдосконалені безпілотники мають підвищену точність, що дозволяє вражати захищені об’єкти США, і попереджає, що кожна наступна фаза операції буде лише нарощувати руйнівну силу до досягнення поставлених цілей.

Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей