01:50 • 1986 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 8686 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 26586 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 36125 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 47818 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 42653 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 46817 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 48981 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55261 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49161 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 24391 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 23971 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 23771 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 23889 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 38011 перегляди
КВІР оголосив про розширення масштабної атаки на військові об'єкти США в межах операції "Справжня обіцянка 4"

Київ • УНН

 • 218 перегляди

КВІР заявив про запуск нових хвиль ударів по логістичних та військово-морських об'єктах США. Атаки охопили бази в Кувейті, Іраку, Саудівській Аравії та судна в Індійському океані.

КВІР оголосив про розширення масштабної атаки на військові об'єкти США в межах операції "Справжня обіцянка 4"

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив про запуск третьої, четвертої та п'ятої хвиль масованого удару, цілями якого стали логістичні та військово-морські об’єкти Сполучених Штатів по всьому регіону Перської затоки. Про це пише УНН із посиланням на Аlmayadeen.

Деталі

За офіційними повідомленнями Тегерана, атака є продовженням серії ударів по ізраїльських містах Хайфа та Рамат-Давід, проте тепер операція охопила бази в Кувейті, Іраку та Саудівській Аравії. Представники КВІР стверджують, що використання модернізованих балістичних ракет та роїв безпілотників призвело до значних руйнувань американської інфраструктури та великої кількості жертв серед військовослужбовців США.

Ураження стратегічних баз та суден забезпечення в Індійському океані

Згідно із заявою іранських військових, авіабаза Абдулли Аль-Мубарак у Кувейті зазнала удару чотирма балістичними ракетами та 12 дронами, що вивело з ладу її основні потужності.

Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї28.02.26, 23:48 • 26573 перегляди

Під вогнем також опинилися база Харір в Іраку, де дислокуються спецпідрозділи, та авіабаза Принца Султана в Саудівській Аравії. Окрім наземних цілей, КВІР відзвітував про успішне ураження логістичних суден MSP та MST в Індійському океані, які забезпечували заправку та постачання боєприпасів для кораблів ВМС США, зазначивши, що об'єкти були виведені з експлуатації внаслідок серії вибухів.

Використання новітнього озброєння та попередження про подальшу ескалацію

Командування Корпусу наголошує на застосуванні більш досконалих та потужних ракетних систем порівняно з попередніми операціями.

Вороги повинні знати, що майбутні хвилі будуть більш руйнівними, ніж попередні операції у True Promise 3

– йдеться у тексті офіційного звернення КВІР.

Іранська сторона стверджує, що нові ракети Qadr 380 та вдосконалені безпілотники мають підвищену точність, що дозволяє вражати захищені об’єкти США, і попереджає, що кожна наступна фаза операції буде лише нарощувати руйнівну силу до досягнення поставлених цілей.

Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей28.02.26, 23:37 • 4994 перегляди

Степан Гафтко

