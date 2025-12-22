"Крупнейшая логистическая операция": ЕС сообщил о передаче Украине тепловой электростанции
Киев • УНН
Европейская комиссия успешно передала тепловую электростанцию из Литвы в Украину. Это обеспечит электроэнергией около 1 миллиона украинцев, восстанавливая критически важные энергетические мощности.
Европейская комиссия сообщила о передаче тепловой электростанции для обеспечения электроэнергией 1 миллиона украинцев, сообщили в подразделении Еврокомиссии Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM) 22 декабря, пишет УНН.
Европейская комиссия успешно передала целую тепловую электростанцию из Литвы в Украину, завершив свою крупнейшую на сегодняшний день скоординированную логистическую операцию
Как отмечается, "эта беспрецедентная передача восстанавливает критически важные энергетические мощности и непосредственно укрепляет национальную сеть Украины после длительных российских атак на ее инфраструктуру". Она, как отмечается, "способна поставлять электроэнергию примерно 1 миллиону украинцев".
Эта "знаковая операция", как сообщается, является частью комплексного ответа ЕС на агрессию россии против Украины с февраля 2022 года, которая координируется через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM).
В Минэнерго Украины подтвердили, что "Украина получила через Механизм гражданской защиты ЕС тепловую электростанцию из Литвы". "Европейская комиссия успешно провела одну из своих крупнейших на сегодняшний день скоординированных логистических операций, передав Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции из Литвы", - сообщили в Минэнерго в Telegram.
Дополнение
По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день поддержка ЕС энергетического сектора Украины помогла удовлетворить потребности примерно 9 миллионов человек, включая доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через Механизм, отметили в Еврокомиссии.
В целом Еврокомиссия, как сообщается, выделила более 1,2 миллиарда евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 000 тонн помощи.
