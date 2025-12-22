$42.250.09
"Найбільша логістична операція": ЄС повідомив про передачу Україні теплової електростанції

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Європейська комісія успішно передала теплову електростанцію з Литви до України. Це забезпечить електроенергією близько 1 мільйона українців, відновлюючи критично важливі енергетичні потужності.

"Найбільша логістична операція": ЄС повідомив про передачу Україні теплової електростанції

Європейська комісія повідомила про передачу теплової електростанції для забезпечення електроенергією 1 мільйона українців, повідомили у підрозділі Єврокомісії Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM) 22 грудня, пише УНН.

Європейська комісія успішно передала цілу теплову електростанцію з Литви до України, завершивши свою найбільшу на сьогодні скоординовану логістичну операцію

- повідомили у Єврокомісії.

Як зазначається, "ця безпрецедентна передача відновлює критично важливі енергетичні потужності та безпосередньо зміцнює національну мережу України після тривалих російських атак на її інфраструктуру". Вона, як зазначається, "здатне постачати електроенергію приблизно 1 мільйону українців".

Ця "знакова операція", як повідомляється, є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію росії проти України з лютого 2022 року, яка координується через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

У Міненерго України підтвердили, що "Україна отримала через Механізм цивільного захисту ЄС теплову електростанцію з Литви". "Європейська комісія успішно провела одну зі своїх найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви", - повідомили у Міненерго у Telegram.

Доповнення

За даними Єврокомісії, на сьогодні підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла задовольнити потреби приблизно 9 мільйонів людей, включаючи доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через Механізм, зазначили у Єврокомісії.

Загалом Єврокомісія, як повідомляється, виділила понад 1,2 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 000 тонн допомоги.

Україна розширила можливості експорту електроенергії до ЄС: що змінилося01.05.25, 15:46 • 7252 перегляди

Юлія Шрамко

