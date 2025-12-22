"Найбільша логістична операція": ЄС повідомив про передачу Україні теплової електростанції
Київ • УНН
Європейська комісія успішно передала теплову електростанцію з Литви до України. Це забезпечить електроенергією близько 1 мільйона українців, відновлюючи критично важливі енергетичні потужності.
Європейська комісія повідомила про передачу теплової електростанції для забезпечення електроенергією 1 мільйона українців, повідомили у підрозділі Єврокомісії Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM) 22 грудня, пише УНН.
Європейська комісія успішно передала цілу теплову електростанцію з Литви до України, завершивши свою найбільшу на сьогодні скоординовану логістичну операцію
Як зазначається, "ця безпрецедентна передача відновлює критично важливі енергетичні потужності та безпосередньо зміцнює національну мережу України після тривалих російських атак на її інфраструктуру". Вона, як зазначається, "здатне постачати електроенергію приблизно 1 мільйону українців".
Ця "знакова операція", як повідомляється, є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію росії проти України з лютого 2022 року, яка координується через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).
У Міненерго України підтвердили, що "Україна отримала через Механізм цивільного захисту ЄС теплову електростанцію з Литви". "Європейська комісія успішно провела одну зі своїх найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви", - повідомили у Міненерго у Telegram.
Доповнення
За даними Єврокомісії, на сьогодні підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла задовольнити потреби приблизно 9 мільйонів людей, включаючи доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через Механізм, зазначили у Єврокомісії.
Загалом Єврокомісія, як повідомляється, виділила понад 1,2 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 000 тонн допомоги.
