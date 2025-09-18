Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины

$41.190.02
Новый глава SEC Пол Аткинс заявил, что большинство криптотокенов не являются ценными бумагами, что кардинально меняет регуляторную политику США. Это открывает путь для инноваций и синхронизации с глобальными стандартами, что окажет влияние и на Украину.

В США произошел серьезный разворот в политике регулирования работы криптовалютного рынка. Новый глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс заявил, что большинство криптотокенов не являются ценными бумагами. Эта позиция кардинально отличается от подхода предыдущей администрации, которая строила политику на многочисленных судебных исках против криптокомпаний, что позволяло регулировать рынок ситуативно. Это позитивный сигнал, который выведет рынок цифровых активов на новый уровень, отметила в комментарии УНН финтехэксперт и соосновательница Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

"В SEC наступил новый день… Политика больше не будет определяться ситуативными правоприменительными действиями… Мы предоставим четкие, предсказуемые правила игры, чтобы инноваторы могли процветать в Соединенных Штатах", - цитирует Аткинса Cointelegraph.

По данным издания, ключевым инструментом нового подхода стало внедрение инициативы Project Crypto, которая призвана создать единую и предсказуемую нормативную базу для рынка цифровых активов. SEC предлагает модернизированные правила, которые позволят платформам работать как "суперприложения" и объединять под одной лицензией торговлю, кредитование и стейкинг.

По мнению Аткинса, такой подход в регулировании позволит защитить инвесторов, но не "душить" инновации.

Он также высоко оценил европейский регламент MiCA как всеобъемлющий режим для цифровых активов и призвал к международному сотрудничеству.

По мнению финтехэксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, такой подход США свидетельствует о готовности американских властей не только строить внутренние правила работы крипторынка, но и синхронизировать их с глобальными стандартами.

SEC упростила правила, поэтому теперь биржи могут быстрее запускать новые крипто-ETF (биржевые инвестиционные фонды) без сложных индивидуальных согласований. Это значительно сокращает процесс согласования и открывает возможность запуска фондов не только на Bitcoin или Ethereum, но и на другие монеты.

Кроме того, было отменено обязательство банков в США отражать на балансе все криптоактивы клиентов. Это позволило снять один из главных барьеров для традиционных финансовых учреждений, стремящихся обслуживать рынок цифровых активов.

Елена Соседка убеждена, что новая политика регулирования крипторынка в США открывает принципиально новый этап.

Комбинация Project Crypto, зеленого коридора для спотовых ETF и отмены ограничений для банков переводит криптоиндустрию в институциональную фазу 2.0. Банки получили возможность легально заходить в эту сферу, биржи будут иметь более прозрачные правила игры для запуска новых продуктов, а инвесторы получат лучшую ликвидность

- отметила финтехэксперт.

По словам Соседки, снижение регуляторной нагрузки напрямую повлияет на ценообразование. "Когда исчезает страх внезапных исков, регуляторная политика становится понятной - цена активов больше отражает реальный баланс спроса и предложения", - отметила финтехэксперт.

Она также обратила внимание на поддержку "суперприложений", связанных с криптой. По ее мнению, это добавит удобства пользователям, но нужно не забывать о безопасности финансовых операций.

Это шанс на настоящую UX-революцию, когда пользователь в одном приложении получает торговлю, кредитование и стейкинг. Но интеграция таких функций требует жестких стандартов безопасности от сегрегации активов до независимого аудита смарт-контрактов

- пояснила Елена Соседка.

Она прогнозирует, что уже в ближайшие месяцы рынок увидит появление первых спотовых биржевых инвестиционных фондов за пределами таких известных монет как Bitcoin или Ethereum, что расширит институциональный спрос и сделает рынок цифровых активов более зрелым.

В то же время, по мнению Елены Соседки, ключевым все же будет вопрос международной синхронизации. Заявление Аткинса, по ее словам, продемонстрировало стремление США к синхронизации рынка криптовалют с Европейским Союзом. В дальнейшем это будет означать формирование трансатлантического коридора правил.

Для Украины это важный сигнал. Мы стремимся синхронизироваться с европейскими правилами рынка цифровых активов, поднять стандарты до банковского уровня, чтобы быть привлекательными для глобальных партнеров. К тому же Украина уже вышла на путь легализации криптовалют и готовится к внедрению регулирования рынка цифровых активов. Его синхронизация с европейскими правилами может дать значительный толчок для привлечения инвесторов

- считает Елена Соседка.

Напомним

Верховная Рада 3 сентября поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает легализацию виртуальных активов. За законопроект 10225-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" в первом чтении проголосовали 246 народных депутатов. По словам Ярослава Железняка, документ предусматривает налогообложение прибыли по ставке 18+5% и первый год будет действовать льготная ставка 5% с выхода в фиат. Кто будет регулировать рынок криптовалют, неизвестно. Сейчас идет подготовка документа ко второму чтению.

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине03.04.25, 09:00 • 200836 просмотров

Лилия Подоляк

