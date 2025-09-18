Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України

У США відбувся серйозний розворот у політиці регулювання роботи критовалютного ринку. Новий голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Пол Аткінс заявив, що більшість криптотокенів не є цінними паперами. Ця позиція кардинально відрізняється від підходу попередньої адміністрації, яка будувала політику на численних судових позовах проти криптокомпаній, що дозволяло регулювати ринок ситуативно. Це позитивний сигнал, який виведе ринок цифрових активів на новий рівень, зазначила у коментарі УНН фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

"У SEC настав новий день… Політика більше не визначатиметься ситуативними правозастосовними діями… Ми надамо чіткі, передбачувані правила гри, щоб інноватори могли процвітати у Сполучених Штатах", - цитує Аткінса Cointelegraph.

За даними видання, ключовим інструментом нового підходу стало запровадження ініціативи Project Crypto, яка покликана створити єдину та передбачувану нормативну базу для ринку цифрових активів. SEC пропонує модернізовані правила, що дозволять платформам працювати як "суперзастосунки" і поєднувати під однією ліцензією торгівлю, кредитування та стейкінг.

На думку Аткінса такий підхід у регулюванні дозволить захистити інвесторів, але не "душити" інновації.

Він також високо оцінив європейський регламент MiCA, як всеосяжний режим для цифрових активів і закликав до міжнародної співпраці.

На думку фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, такий підхід США свідчить про готовність американської влади не лише будувати внутрішні правила роботи крипторинку, а й синхронізувати їх із глобальними стандартами.

SEC спростила правила, тож тепер біржі можуть швидше запускати нові крипто-ETF (біржові інвестиційні фонди) без складних індивідуальних погоджень. Це значно скорочує процес погодження й відкриває можливість запуску фондів не лише на Bitcoin чи Ethereum, але й на інші монети.

Крім того, було скасовано зобовʼязання банків у США відображати на балансі всі криптоактиви клієнтів. Це дозволило зняти один із головних бар’єрів для традиційних фінансових установ, що прагнуть обслуговувати ринок цифрових активів.

Олена Сосєдка переконана, що нова політика регулювання крипторинку у США відкриває принципово новий етап.

Комбінація Project Crypto, зеленого коридору для спотових ETF і скасування обмежень для банків переводить криптоіндустрію в інституційну фазу 2.0. Банки отримали можливість легально заходити у цю сферу, біржі матимуть прозоріші правила гри для запуску нових продуктів, а інвестори отримають кращу ліквідність - зазначила фінтехекспертка.

За словами Сосєдки, зниження регуляторного навантаження напряму вплине на ціноутворення. "Коли зникає страх раптових позовів, регуляторна політика стає зрозумілою - ціна активів більше відображає реальний баланс попиту й пропозиції", - зазначила фінтехекспертка.

Вона також звернула увагу на підтримку "суперзастосунків", повʼязаних з криптою. На її думку, це додасть зручності користувачам, але потрібно не забувати про безпеку фінансових операцій.

Це шанс на справжню UX-революцію, коли користувач в одному додатку отримує торгівлю, кредитування і стейкінг. Але інтеграція таких функцій вимагає жорстких стандартів безпеки від сегрегації активів до незалежного аудиту смартконтрактів - пояснила Олена Сосєдка.

Вона прогнозує, що вже найближчими місяцями ринок побачить появу перших спотових біржових інвестиційних фондів поза межами таких відомих монет як Bitcoin чи Ethereum, що розширить інституційний попит і зробить ринок цифрових активів більш зрілим.

Водночас на думку Олени Сосєдки, ключовим все ж буде питання міжнародної синхронізації. Заява Аткінса, за її словами, продемонструвала прагнення США до синхронізації ринку криптовалют з Європейським Союзом. Надалі це означатиме формування трансатлантичного коридору правил.

Для України це важливий сигнал. Ми прагнемо синхронізуватися з європейськими правилами ринку цифрових активів, підняти стандарти до банківського рівня, щоб бути привабливими для глобальних партнерів. До того ж Україна вже вийшла на шлях легалізації криптовалют і готується до запровадження регулювання ринку цифрових активів. Його синхронізація з європейськими правилами може надати значний поштовх для приваблення інвесторів - вважає Олена Сосєдка.

Верховна Рада 3 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає легалізацію віртуальних активів. За законопроєкт 10225-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" у першому читанні проголосували 246 народних депутатів. За словами Ярослава Железняка, документ передбачає оподаткування прибутку за ставкою 18+5% і перший рік діятиме пільгова ставка 5% з виходу у фіат. Хто регулюватиме ринок криптовалют не відомо. Зараз триває підготовка документа до другого читання.

