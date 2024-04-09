Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW
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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW
москва пытается дестабилизировать молдавскую демократию и общество, используя пророссийских деятелей, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул, чтобы создать условия для потенциальной российской агрессии против Молдовы.
Растратили более 3,5 млн грн "боевых" выплат: командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении
Командир воинской части в Донецкой области и четверо его подчиненных растратили более 3,5 млн грн путем незаконного начисления и выплаты "боевых" надбавок военнослужащим, которые не находятся на передовой.
Враг наносит авиационные удары по селам на Луганщине где еще остается местное население - Лысогор
Оккупанты наносят авиаудары по селам Луганской области, где еще осталось местное население, в частности по Стельмаховке, Макеевке и Серебрянскому лесу.
россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP
россия распространяет дезинформацию об Украине в США через сеть троллей, чтобы подорвать общественную поддержку американской помощи Украине, согласно внутренним документам кремля, полученным европейской разведкой.
Курс валют на 9 апреля: гривна девальвировала на 14 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9882 UAH/USD, девальвировав ее на 14 копеек.
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
Украинцы выражали недовольство налоговой политикой в стране и с сарказмом предлагали новые налоги вроде на воздух, плохую погоду, сон и даже налог на сам налог.
В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров
В Ларисе, Греция, вспыхнул лесной пожар, по всей стране зарегистрировано 70 пожаров, 57 локализованы и 13 продолжаются, причины которых выясняются.
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: прозвучало более 50 взрывов
Ночью и утром россияне обстреляли две общины в Сумской области, зафиксировано более 50 взрывов.
Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ
Два БПЛА атаковали и повредили борисоглебский авиационный учебный центр в воронежской области россии.
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается
ЕС согласился продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.