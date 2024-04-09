Для создания условий потенциальной агрессии РФ против Молдовы, москва пытается дестабилизировать демократию и общество страны, используя пророссийских деятелей, в частности пророссийскую руководительницу автономного региона Гагаузия и ее комментарии для росСМИ о якобы румынском контроле молдавского правительства.

Об этом передает УНН со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Согласно выводам ISW, недавнее интервью руководительницы молдавского автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул российскому государственному телевидению, вероятно, направлено на установление условий для оправдания потенциальной будущей российской агрессии против Молдовы. Ключевая аудитория этого интервью - жители молдавского автономного региона Гагаузия, пророссийская сепаратистская республика Молдовы Приднестровье и "другие пророссийские регионы Европы".

Связанная с Кремлем губернатор Гагаузии во время интервью российскому государственному телеканалу "Первый канал", намекнула, что румынские чиновники контролируют молдавское правительство, и что если Гагаузия начнет процесс отделения от Молдовы, будет реакция не только молдавского правительства в Кишиневе, но и Бухареста. Гуцул утверждала, что власти Молдовы могут ответить на отделение Гагаузии "громкими, угрожающими заявлениями" или развернуть войска в Гагаузии и утверждала, что объединение Молдовы и Румынии будет "смертью" Молдовы и молдавского языка и культуры.

Следует отметить, что Министерство иностранных дел (мид) россии и официальные лица МИДа недавно намекнули, что западные страны каким-то образом руководят политикой национальной безопасности правительства Армении, а также утверждали, что Финляндия "потеряла независимость в принятии внешнеполитических решений" после своего вступления в НАТО. Ранее кремль, - чтобы подорвать украинский суверенитет и оправдать вторжение россии в Украину, - делал подобные ложные заявления о том, что НАТО контролирует Украину и использует Украину, чтобы угрожать россии.

Напомним,

Более 2200 военнослужащих из 12 стран-членов и партнеров НАТО примут участие в учениях "Морской щит - 24", которые состоятся в Румынии с 8 по 21 апреля и будут включать морские и речные операции в Черноморском регионе.

По мнению заместителя генерального секретаря Североатлантического альянса, НАТО должно играть более сильную координирующую роль в поддержке Украины, не становясь при этом стороной в войне, помня о риске масштабной войны между НАТО и Россией.

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