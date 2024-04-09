ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

В ЕС официально сообщили, что согласились продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, и вводя другие защитные меры. Что именно предполагается, сообщили 8 апреля в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

"Представители стран-членов ЕС (Coreper) подтвердили сегодня (8 апреля - ред.) предварительную договоренность, достигнутую ранее в тот же день между председательством Совета ЕС и представителями Европарламента о продлении прекращения импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года", - сообщили в Совете ЕС.

"В то же время ЕС решил усилить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления защитных мер, которые уже включены в действующие автономные торговые меры, которые включают учет любого неблагоприятного воздействия на рынок одного или нескольких государств-членов, а не только на рынке ЕС в целом (как сейчас). Новые автоматические защитные меры также будут добавлены для некоторых чувствительных продуктов, таких как птица, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед", - отметили в евроинституте.

Основные элементы регламента

Регламент будет применяться с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года и касается дальнейшего приостановления действия всех невыплаченных таможенных пошлин и квот в соответствии с Разделом IV Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (УВЗСТ).

Регламент также будет включать два защитных механизма для защиты рынка ЕС:

усиленная версия существующего механизма, который будет применяться на основе регулярного мониторинга, позволяя Еврокомиссии вводить любые меры при соблюдении конкретных условий;

новый автоматический защитный механизм, который обяжет Еврокомиссию снова ввести тарифные квоты, если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превысит среднее арифметическое объемов, импортируемых во второй половине 2021-го, в 2022 и 2023 годах.

Ключевые элементы предварительного соглашения

расширение сферы действия автоматического защитного механизма, включив в него четыре дополнительных продукта (овес, кукуруза, крупа и мед);

сокращение срока срабатывания автоматической защиты с 21 до 14 дней;

продление базового периода для определения того, превышает ли импорт определенный порог (добавление второй половины 2021 года к периоду 2022-2023 годов);

обязательства Еврокомиссии усилить мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы, и использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты в случае сбоев на рынке, а также обязательства принять необходимые шаги в соответствии с Соглашением об ассоциации с Украиной, как только внедряются новые автономные торговые меры, продолжить, путем консультаций с Украиной, процесс взаимной либерализации тарифов.

Следующие шаги

Комитету Европейского парламента по международной торговле предлагается 9 апреля подтвердить итоги межинституциональных переговоров.

Ожидается, что позиция Европарламента в первом чтении будет принята на втором пленарном заседании в апреле.

Затем регламент будет принят Советом ЕС, подписан представителями Совета ЕС и Европейского парламента и опубликован в Официальном журнале ЕС, а затем вступит в силу 6 июня 2024 года.

Дополнение

31 января 2024 года Еврокомиссия предложила продлить прекращение действия импортных пошлин и квот на весь импорт из Украины в ЕС еще на год.