ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  119860 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  119090 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  163531 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129000 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205627 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193014 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182876 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152903 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110183 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127802 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  449921 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  447706 просмотра

ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

ЕС согласился продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

Экономика •   •  2523 просмотра
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.

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Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье, Украина, произошел взрыв после предупреждений о потенциальной атаке баллистических ракет с востока.

Война •   •  5588 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Вражеские беспилотники атаковали Львовскую область, но все они были сбиты силами противовоздушной обороны, хотя обломки повредили объект инфраструктуры, вызвав пожар, который удалось быстро потушить без жертв.

Война •   •  5143 просмотра
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Война •   •  6200 просмотра
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12

Российский ракетный удар попал в жилой дом в Полтавской области, Украина, в результате чего 1 человек погиб и 12 получили ранения, в том числе 2 детей, а также было повреждено несколько других зданий и автомобилей, что потребовало 3-часовой спасательной операции, в которой участвовали почти 100 спасателей.

Война •   •  12663 просмотра
Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12

Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения

Утром российские войска обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, повредив жилой дом и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  12639 просмотра
Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения

Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью.

Война •   •  12009 просмотра
Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 4 частных дома и гаражи, ранив 2 человек, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника "Шахед" во время ночного налета.

Война •   •  11857 просмотра
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА

Полтавскую область ночью враг атаковал дронами, по двум отработали - ОВА

Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками ночью, но мобильные огневые группы успешно уничтожили два БПЛА без потерь.

Война •   •  15497 просмотра
Полтавскую область ночью враг атаковал дронами, по двум отработали - ОВА