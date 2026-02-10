Заместитель российского министра иностранных дел александр грушко заявил, что кремль тоже хочет "гарантий безопасности". Он называет это ключевым фактором будущего соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интервью российским пропагандистам, на которое ссылаются журналисты Reuters, грушко отметил: "мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности россии".

Если внимательно присмотреться и изучить заявления лидеров Европейского Союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для россии. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно - говорится в заявлении грушко.

российский дипломат перечислил элементы, которые могут быть включены в такие гарантии. Среди них - запрет на членство Украины в НАТО, а также отказ от любого развертывания войск стран НАТО или ЕС в Украине в рамках соглашения.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на политическое решение по членству в ЕС в 2027 году. Также страна нуждается в усилении ПВО и дополнительных ракетах.

В то же время в ЕС рассматривают варианты включения членства Украины в мирное соглашение, включая защиту и немедленный доступ к правам членства.

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы