9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 20209 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 19102 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 18664 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 17464 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 16839 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18616 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29393 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 47223 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 44329 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Кремль требует гарантий безопасности для россии как ключевой элемент мирного соглашения с Украиной - Reuters

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Заместитель министра иностранных дел рф александр грушко заявил, что мирное соглашение с Украиной невозможно без учета интересов безопасности россии. Он назвал это ключевым фактором прекращения боевых действий.

Кремль требует гарантий безопасности для россии как ключевой элемент мирного соглашения с Украиной - Reuters

Заместитель российского министра иностранных дел александр грушко заявил, что кремль тоже хочет "гарантий безопасности". Он называет это ключевым фактором будущего соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интервью российским пропагандистам, на которое ссылаются журналисты Reuters, грушко отметил: "мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности россии".

Если внимательно присмотреться и изучить заявления лидеров Европейского Союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для россии. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно

 - говорится в заявлении грушко.

российский дипломат перечислил элементы, которые могут быть включены в такие гарантии. Среди них - запрет на членство Украины в НАТО, а также отказ от любого развертывания войск стран НАТО или ЕС в Украине в рамках соглашения.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на политическое решение по членству в ЕС в 2027 году. Также страна нуждается в усилении ПВО и дополнительных ракетах.

В то же время в ЕС рассматривают варианты включения членства Украины в мирное соглашение, включая защиту и немедленный доступ к правам членства.

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы09.02.2026, 20:49 • 18671 просмотр

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Reuters
НАТО
Европейский Союз
Украина