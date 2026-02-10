Кремль требует гарантий безопасности для россии как ключевой элемент мирного соглашения с Украиной - Reuters
Заместитель министра иностранных дел рф александр грушко заявил, что мирное соглашение с Украиной невозможно без учета интересов безопасности россии. Он назвал это ключевым фактором прекращения боевых действий.
Заместитель российского министра иностранных дел александр грушко заявил, что кремль тоже хочет "гарантий безопасности". Он называет это ключевым фактором будущего соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В интервью российским пропагандистам, на которое ссылаются журналисты Reuters, грушко отметил: "мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности россии".
Если внимательно присмотреться и изучить заявления лидеров Европейского Союза, то никто не говорит о гарантиях безопасности для россии. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно
российский дипломат перечислил элементы, которые могут быть включены в такие гарантии. Среди них - запрет на членство Украины в НАТО, а также отказ от любого развертывания войск стран НАТО или ЕС в Украине в рамках соглашения.
Напомним
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на политическое решение по членству в ЕС в 2027 году. Также страна нуждается в усилении ПВО и дополнительных ракетах.
В то же время в ЕС рассматривают варианты включения членства Украины в мирное соглашение, включая защиту и немедленный доступ к правам членства.
