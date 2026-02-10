кремль вимагає гарантій безпеки для росії як ключовий елемент мирної угоди з Україною - Reuters
Київ • УНН
Заступник міністра закордонних справ рф олександр грушко заявив, що мирна угода з Україною неможлива без врахування інтересів безпеки росії. Він назвав це ключовим фактором припинення бойових дій.
Заступник російського міністра закордонних справ олександр грушко заявив, що кремль теж хоче "гарантій безпеки". Він називає це ключовим фактором майбутньої угоди про припинення бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
В інтерв’ю російським пропагандистам, на яке посилаються журналісти Reuters, грушко зазначив: "мирне врегулювання в Україні повинно враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки росії".
Якщо уважно придивитися і вивчити заяви лідерів Європейського Союзу, то ніхто не говорить про гарантії безпеки для росії. Це ключовий елемент мирної угоди. Без нього угода неможлива
російський дипломат перерахував елементи, які можуть бути включені в такі гарантії. Серед них - заборона на членство України в НАТО, а також відмова від будь-якого розгортання військ країн НАТО чи ЄС в Україні в рамках угоди.
Нагадаємо
Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що Україна розраховує на політичне рішення щодо членства в ЄС у 2027 році. Також країна потребує посилення ППО та додаткових ракет.
Водночас у ЄС розглядають варіанти включення членства України до мирної угоди, включно із захистом та негайним доступом до прав членства.
