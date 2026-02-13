Контрактницу ВСУ и ее подругу задержали за подготовку терактов со взрывчаткой в Киеве и Житомире
СБУ задержала 24-летнюю контрактницу ВСУ и ее 25-летнюю подругу, входивших в агентурную сеть ФСБ. Они готовили теракты со взрывчаткой в Киеве и Житомире, обустроив подпольную лабораторию.
Задержаны две российские агентки, которые изготавливали самодельные бомбы для подрывов в многолюдных местах Киева и Житомира. Установлено, что подготовкой взрывов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть ФСБ
Новые попытки ФСБ совершить серию терактов на севере Украины предотвратили Служба безопасности и Национальная полиция.
По данным спецслужбы, в декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева. "Этих фигуранток рашисты завербовали в Телеграм-канале по поиску "легких заработков"", - говорится в сообщении.
"После вербовки агентки получили от ФСБ деньги на аренду квартиры в Житомире. Во временном жилище они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) по инструкции российской спецслужбы. Компоненты для взрывчатки фигурантки закупали в местных магазинах и на рынке, которые посещали поодиночке, регулярно меняя одежду для конспирации. После снаряжения СВУ агентки ожидали от ФСБ геолокации мест запланированных терактов, где они должны были заложить бомбы", - рассказали в СБУ.
Как указано, злоумышленниц задержали на этапе изготовления первой взрывчатки.
Во время обысков у задержанных обнаружены компоненты для бомбы, а также смартфоны с доказательствами работы на врага, сообщили в СБУ.
Агенткам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
