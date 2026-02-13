Контрактницу ВСУ и ее подругу задержали за подготовку терактов со взрывчаткой в Киеве и Житомире

$42.990.04
Эксклюзив
10:00 • 3064 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 9888 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 12477 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 26656 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 52128 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 37403 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 48164 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35489 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27485 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 28296 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС
Мировые цены на нефть снижаются впервые в 2026 году - Bloomberg
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 3118 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет
Контрактницу ВСУ и ее подругу задержали за подготовку терактов со взрывчаткой в Киеве и Житомире

Киев • УНН

 • 8 просмотра

СБУ задержала 24-летнюю контрактницу ВСУ и ее 25-летнюю подругу, входивших в агентурную сеть ФСБ. Они готовили теракты со взрывчаткой в Киеве и Житомире, обустроив подпольную лабораторию.

Контрактницу ВСУ и ее подругу задержали за подготовку терактов со взрывчаткой в Киеве и Житомире

24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть ФСБ, задержаны за подготовку терактов со взрывчаткой в Киеве и Житомире, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Задержаны две российские агентки, которые изготавливали самодельные бомбы для подрывов в многолюдных местах Киева и Житомира. Установлено, что подготовкой взрывов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть ФСБ

- сообщили в СБУ.

Новые попытки ФСБ совершить серию терактов на севере Украины предотвратили Служба безопасности и Национальная полиция.

По данным спецслужбы, в декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева. "Этих фигуранток рашисты завербовали в Телеграм-канале по поиску "легких заработков"", - говорится в сообщении.

"После вербовки агентки получили от ФСБ деньги на аренду квартиры в Житомире. Во временном жилище они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) по инструкции российской спецслужбы. Компоненты для взрывчатки фигурантки закупали в местных магазинах и на рынке, которые посещали поодиночке, регулярно меняя одежду для конспирации. После снаряжения СВУ агентки ожидали от ФСБ геолокации мест запланированных терактов, где они должны были заложить бомбы", - рассказали в СБУ.

Как указано, злоумышленниц задержали на этапе изготовления первой взрывчатки.

Во время обысков у задержанных обнаружены компоненты для бомбы, а также смартфоны с доказательствами работы на врага, сообщили в СБУ.

Агенткам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ: задержаны агенты фсб, готовившие теракты в центре Одессы со взрывчаткой30.01.26, 10:18 • 2992 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Житомир
Киев