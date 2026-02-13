Контрактницю ЗСУ та її подругу затримали за підготовку терактів з вибухівкою у Києві та Житомирі

24-річна контрактницю ЗСУ та її 25-річну подругу, які входили в агентурну мережу фсб, затримали за підготовку терактів з вибухівкою у Києві та Житомирі, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.

Новим спробам фсб здійснити серію терактів на півночі України запобігли Служба безпеки та Національна поліція.

За даними спецслужби, у грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після того, як вони вчинили теракт у Дарницькому районі Києва. "Цих фігуранток рашисти завербували у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків"", - ідеться у повідомленні.

"Після вербування агентки отримали від фсб гроші на оренду квартири у Житомирі. У тимчасовій оселі вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) за інструкцією російської спецслужби. Компоненти до вибухівок фігурантки закуповували у місцевих магазинах та на ринку, які відвідували поодинці, регулярно змінюючи одяг для конспірації. Після спорядження СВП агентки очікували від фсб геолокації місць запланованих терактів, де вони мали закласти бомби", - розповіли у СБУ.

Як вказано, зловмисниць затримали на етапі виготовлення першої вибухівки.

Під час обшуків у затриманих виявлено компоненти до бомби, а також смартфони із доказами роботи на ворога, повідомили у СБУ.

Агенткам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

