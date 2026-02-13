Контрактницю ЗСУ та її подругу затримали за підготовку терактів з вибухівкою у Києві та Житомирі

$42.990.04
Ексклюзив
10:00 • 3992 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 10354 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 12801 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 26974 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 52447 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 37530 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 48499 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35529 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27519 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28330 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 12672 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 14513 перегляди
Світові ціни на нафту знижуються вперше у 2026 році - Bloomberg13 лютого, 02:34 • 5768 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 13897 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 13150 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 3994 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 13236 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 49045 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 90520 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 80190 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Велика Британія
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 1550 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 21312 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 25598 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 51092 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 43840 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

Контрактницю ЗСУ та її подругу затримали за підготовку терактів з вибухівкою у Києві та Житомирі

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 100 перегляди

СБУ затримала 24-річну контрактницю ЗСУ та її 25-річну подругу, які входили до агентурної мережі ФСБ. Вони готували теракти з вибухівкою у Києві та Житомирі, облаштувавши підпільну лабораторію.

Контрактницю ЗСУ та її подругу затримали за підготовку терактів з вибухівкою у Києві та Житомирі

24-річна контрактницю ЗСУ та її 25-річну подругу, які входили в агентурну мережу фсб, затримали за підготовку терактів з вибухівкою у Києві та Житомирі, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.

Затримано двох російських агенток, які виготовляли саморобні бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира. Встановлено, що підготовкою вибухів займалися 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга, що входили до агентурної мережі фсб

- повідомили у СБУ.

Новим спробам фсб здійснити серію терактів на півночі України запобігли Служба безпеки та Національна поліція.

За даними спецслужби, у грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після того, як вони вчинили теракт у Дарницькому районі Києва. "Цих фігуранток рашисти завербували у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків"", - ідеться у повідомленні.

"Після вербування агентки отримали від фсб гроші на оренду квартири у Житомирі. У тимчасовій оселі вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) за інструкцією російської спецслужби. Компоненти до вибухівок фігурантки закуповували у місцевих магазинах та на ринку, які відвідували поодинці, регулярно змінюючи одяг для конспірації. Після спорядження СВП агентки очікували від фсб геолокації місць запланованих терактів, де вони мали закласти бомби", - розповіли у СБУ.

Як вказано, зловмисниць затримали на етапі виготовлення першої вибухівки.

Під час обшуків у затриманих виявлено компоненти до бомби, а також смартфони із доказами роботи на ворога, повідомили у СБУ.

Агенткам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Обшук
Війна в Україні
Національна поліція України
Служба безпеки України
Україна
Житомир
Київ