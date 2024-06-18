Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Монтажем противодроновой защиты на нескольких украинских гидроэлектростанциях занимается компания, владельцем которой является бывший секретарь СНБО с неоднозначным прошлым Виталий Гайдук, пишет УНН.

Согласно данным Prozorro, с 19 сентября 2023 года восемь тендеров "Укргидроэнерго" на обустройство противодроновой защиты на нескольких их объектах выиграла компания "Укрсталь Конструкция". В частности, речь идет о возведении ограждений, монтаже перил и защитных средств и инженерно-технических мероприятиях по антидроновой защите объектов критической инфраструктуры и технологических помещений Киевских ГЭС и ГАЭС, а также Каневской ГЭС.

Общая стоимость победных тендеров составляет более 90 миллионов гривен. Закупки проводились без использования электронной системы, то есть без конкурентов и с заключением контрактов напрямую.

Самый большой тендер на почти 23,3 миллиона гривен состоялся в феврале этого года по работам на Киевский ГЭС.

Последняя закупка на почти 12 миллионов гривен датирована третьим июня 2024 года. "Укргидроэнерго" заказало работы по обустройству противодроновой защиты технологических помещений Каневской ГЭС.

Владельцем компании "Укрсталь Конструкция" через венчурный инвестиционный фонд "Рифт" является экс-министр топлива и энергетики, бывший вице-премьер по вопросам ТЭК, секретарь СНБО в 2006-2007 годах, один из основателей Индустриального союза Донбасса Виталий Гайдук.

Как утверждает банкир Сергей Дядечко в 2016 Гайдук мог быть причастен к выходу на свободу в рф экс-нардепа ВР Александра Шепелева, которого в Украине подозревали в организации ряда заказных убийств и государственной измене. Шепелев скрывался в россии, где его и задержали в 2015 году по международному ордеру. Как рассказывает банкир, Гайдук заплатил 10 миллионов долларов, Шепелева выпустили, и не выдали Украине.

"Гайдук соглашается. Сюда, в Украину, приезжают Резван Бахарчиев и Гор Хечоян. Получают их наличными и, соответственно, отвозят на территорию рф. Об этом Шепелев тоже дает свои показания, в том числе, потом в россии. И таким образом, за эти десять миллионов решается вопрос, что рф отказывает Украине в его экстрадиции. Он выходит там на свободу и становится а-ля "российским бизнесменом", - говорит Дядечко.

А сам экс-нардеп признался, что еще с 2013 года вступил в контакт с представителями российских спецслужб.

Через тот же инвестиционный фонд "Рифт" Гайдук является владельцем "Украинской молочной компании", которую жители Черниговской области обвиняют в уничтожении одной из местных дорог своим тяжеловесным транспортом.

В "УМК" признают, что пользуются дорогой между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка, однако виновными в ее разрушении себя не считают.

Из-за ужасного состояния этой дороги скорая едва довезла пожилую женщину с инсультом в больницу в Нежине. А через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать