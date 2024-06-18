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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4494 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Компанія, власник якої міг допомагати аґенту фсб: хто монтує антидроновий захист на українських ГЕС

Київ • УНН

 • 159587 перегляди

Компанія, що належить Віталію Гайдуку, колишньому секретарю Ради національної безпеки і оборони з неоднозначним минулим, встановлює захист на кількох українських гідроелектростанціях за прямими контрактами на суму понад 90 мільйонів гривень.

Компанія, власник якої міг допомагати аґенту фсб: хто монтує антидроновий захист на українських ГЕС

Монтажем протидронового захисту на декількох українських гідроелектростанціях займається компанія, власником якої є колишній секретар РНБО з неоднозначним минулим Віталій Гайдук, пише УНН.

Згідно з даними Prozorro, з 19 вересня 2023 року вісім тендерів "Укргідроенерго" на облаштування протидронового захисту на декількох їхніх об’єктах виграла компанія "Укрсталь Конструкція". Зокрема, мова йде про зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів та інженерно-технічні заходи із антидронового захисту об’єктів критичної інфраструктури та технологічних приміщень Київських ГЕС і ГАЕС, а також Канівської ГЕС.

Загальна вартість переможних тендерів становить понад 90 мільйонів гривень. Закупівлі проводилися без використання електронної системи, тобто без конкурентів і з укладанням контрактів напряму.

Найбільший тендер на майже 23,3 мільйона гривень відбувся у лютому цього року по роботах на Київський ГЕС.

Остання закупівля на майже 12 мільйонів гривень датована третім червня 2024 року. "Укргідроенерго" замовило роботи з облаштування протидронового захисту технологічних приміщень Канівської ГЕС.  

Власником компанії "Укрсталь Конструкція" через венчурний інвестиційний фонд "Рифт" є ексміністр палива та енергетики, колишній віцепрем'єр з питань ПЕК, секретар РНБО у 2006-2007 роках, один із засновників Індустріального союзу Донбасу Віталій Гайдук.

Як стверджує банкір Сергій Дядечко у 2016 Гайдук міг бути причетний до виходу на свободу у рф екснардепа ВР Олександра Шепелева, якого в Україні підозрювали в організації низки замовних вбивств та державній зраді. Шепелев переховувався в росії, де його і затримали у 2015 році за міжнародним ордером. Як розповідає банкір, Гайдук заплатив 10 мільйонів доларів, Шепелева випустили, і не видали Україні.

"Гайдук погоджується. Сюди, в Україну, приїжджають Резван Бахарчієв і Гор Хечоян. Отримують їх готівкою і, відповідно, відвозять на територію рф. Про це Шепелев теж дає свої покази, в тому числі, потім у росії. І таким чином, за ці десять  мільйонів вирішується питання, що рф відмовляє Україні в його екстрадиції. Він виходить там на свободу і стає а-ля "російським бізнесменом", - каже Дядечко.

А сам екснардеп зізнався, що ще з 2013 року вступив в контакт з представниками російських спецслужб.

Через той таки інвестиційний фонд "Рифт" Гайдук є власником "Української молочної компанії", яку жителі Чернігівської області звинувачують у знищенні однієї з місцевих доріг своїм важковаговим транспортом.

В "УМК" визнають, що користуються дорогою між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка, однак винними у її руйнуванні себе не вважають.

Через жахливий стан цієї дороги швидка ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжині. А за декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

Не рівень доларового мільйонера: агрокомпанія ексрегіонала та колишнього секретаря РНБО руйнує сільську дорогу, і не горить бажанням її ремонтувати 07.06.24, 08:43 • 123732 перегляди

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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